Guatemala: múltiples protestas contra tribunal electoral

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Partidarios del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el único partido político de Guatemala fundado por indígenas y campesinos, se manifestaron el jueves frente a varias sedes del Tribunal Supremo Electoral en reclamo de que inscriba a su binomio presidencial, al que no le han permitido participar de los comicios de junio.

Los manifestantes acudieron a las sedes en los departamentos de Sacatepéquez, Quetzaltenango, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango y en la capital guatemalteca adonde sesiona el tribunal con pancartas en las que se leía “Alto al fraude, renuncien magistrados”.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), negó la inscripción a Thelma Cabrera, la única mujer indígena candidata a la presidencia, y al ex Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, a vice, alegando que Rodas no cuenta con el finiquito, un documento que dé fe de que no tiene cuentas pendientes con el Estado, algo que Rodas niega.

Al rechazar la inscripción de Rodas automáticamente quedó afuera Cabrera.

En una entrevista a The Associated Press Cabrera, que no había hablado con la prensa por señalamientos del TSE de hacer campaña anticipada, dijo que no inscribir a su partido es señal de un fraude electoral.

“El sistema político está corrompido. El sistema está diseñado por los mismos corruptos y corruptores; ellos están sueltos, pero amarran a los que estamos limpios”, dijo Cabrera en la entrevista.

La constitución establece los requisitos e impedimentos para participar en las elecciones y el finiquito no es parte de los impedimentos. El mismo lo establece la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos, una norma menor a la constitución.

El TSE ha inscrito a otros candidatos a cargos públicos que tienen procesos penales abiertos, incluido el excandidato presidencial Manuel Antonio Baldizón, condenado y deportado de Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral y con dos procesos penales por corrupción abiertos en Guatemala. Esta semana el TSE avaló su inscripción pero que debido a la presión pública anuló la decisión.

El próximo 25 de junio los guatemaltecos están llamados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes municipales y diputados al Parlamento Centroamericano para ocupar el cargo cuatro años a partir de 2024.