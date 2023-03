ATENAS (AP) — La policía griega dijo el martes que arrestó a dos sospechosos de terrorismo que planeaban ataques con el propósito de causar grandes masacres, incluyendo al menos uno contra un restaurante judío en el centro de Atenas.

Los sospechosos, presuntamente miembros de una red terrorista extranjera, se encontraban en el cuartel general de la policía en el centro de Atenas, dijeron las autoridades.

Un funcionario informó a The Associated Press que ambos sospechosos son paquistaníes, pero no dio más detalles. El oficial no dio su nombre en cumplimiento con las normas.

La división antiterrorista de la policía y el Servicio Nacional de Inteligencia efectuaron el arresto, según un comunicado policial, con ayuda de un servicio de inteligencia extranjero al que no se identificó.

La policía dijo que los sospechosos habían escogido un blanco de “gran simbolismo” y realizaban los preparativos finales del ataque.

“El objetivo era no solo provocar pérdida de vidas de ciudadanos inocentes, sino también socavar la sensación de seguridad en el país, dañar las instituciones públicas y amenazar las relaciones internacionales (de Grecia)”, dijo el comunicado policial.

“La operación demuestra que las autoridades de seguridad del país mantienen un estado máximo de alerta para todos los griegos y los visitantes a nuestro país”, tuiteó el ministro de orden público, Takis Theodorikakos.