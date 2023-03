NUEVA YORK (AP) — Varios bancos de Estados Unidos están elaborando un paquete de rescate de por lo menos 20.000 millones de dólares para el First Republic Bank, dijeron fuentes a The Associated Press el jueves.

La iniciativa surge en momentos en que First Republic, basado en San Francisco, ha sufrida una pérdida de inversiones y crecen temores de que ese banco de tamaño mediano será el próximo en colapsar después de Silicon Valley Bank y Signature Bank.