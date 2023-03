El Vaticano repudia la doctrina colonial del descubrimiento

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Vaticano respondió el jueves a las demandas indígenas y repudió oficialmente la doctrina del descubrimiento, las teorías respaldadas por bulas papales del siglo XV que legitimaron la apropiación de tierras indígenas en la era colonial y fueron la base de algunas leyes actuales de propiedad.

Las bulas o decretos papales del siglo XV “no reflejaban adecuadamente la igualdad de dignidad y derechos de los pueblos indígenas” y nunca han sido considerados expresiones de la fe católica, indicó un comunicado del Vaticano.

Los documentos, señaló, fueron “manipulados” con fines políticos por las potencias coloniales “para justificar actos inmorales contra pueblos indígenas que se realizaron, en ocasiones, sin oposición de las autoridades eclesiásticas”.

El comunicado de las oficinas vaticanas de desarrollo y educación indicó que es apropiado “reconocer estos errores”, admitir los terribles efectos de las políticas coloniales de asimilación de los pueblos indígenas y pedir su perdón.

El comunicado respondía a décadas de reclamaciones indígenas de que el Vaticano rescindiera oficialmente las bulas papales que proporcionaron a los reinos de España y Portugal el respaldo religioso para expandir sus territorios en África y América con el pretexto de expandir la cristiandad.

Esos decretos respaldan la doctrina de descubrimiento, un concepto legal acuñado en un decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1823 que se interpreta como que la propiedad y soberanía de las tierras pasó a los europeos porque ellos las “descubrieron”.

El principio se citó de forma más reciente en una decisión de 2005 de la Corte Suprema que afectaba a la Nación Indígena Oneida, redactada por la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg.

Durante la visita del papa Francisco a Canadá en 2022, en la que se disculpó con los pueblos indígenas por un sistema de internados que sacaba de forma forzosa a los niños nativos de sus hogares, encontró reclamaciones de que la Iglesia repudiara formalmente las bulas papales.

El 29 de julio, dos mujeres indígenas desplegaron una pancarta en el altar del Santuario Nacional de Santa Ana de Beaupré con las palabras “Rescindan la doctrina” en grandes letras rojas y negras. Las manifestantes fueron escoltadas fuera del lugar y la misa siguió adelante sin incidentes, aunque las mujeres más tarde llevaron la pancarta fuera de la basílica y la colgaron de una barandilla.

En su comunicado, el Vaticano dijo que “en términos claros, el magisterio de la Iglesia defiende el respeto debido a todo ser humano. La Iglesia católica repudia por tanto esos conceptos que no reconocen los derechos humanos inherentes de los pueblos indígenas, incluido lo que se conoce como la ‘doctrina de descubrimiento’ legal y política”.

El Vaticano no ofreció pruebas de que las tres bulas papales del siglo XV (Dum Diversas en 1452, Romanus Pontifex en 1455 e Inter Caetera en 1493) hubieran sido rechazadas, rescindidas o abolidas de forma oficial, como han dicho a menudo funcionarios de la Santa Sede. Sin embargo, citó una bula posterior, Sublimis Deus, de 1537, que reafirmó que los pueblos indígenas no debían verse privados de su libertad o de la posesión de su propiedad, y no debían ser esclavizados.

Resultaba significativo que el rechazo de la doctrina de descubrimiento se produjera durante el mandato del primer papa latinoamericano de la historia. Francisco, que es argentino, ya se había disculpado antes del viaje a Canadá con indígenas en Bolivia en 2015 por los crímenes de la conquista colonial del continente americano. La decisión del jueves se comunicó mientras el papa estaba ingresado en un hospital por una infección respiratoria.

El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto de la oficina cultural del Vaticano, dijo que el comunicado reflejaba el diálogo del Vaticano con los pueblos indígenas.

“Esta nota forma parte de lo que podríamos llamar la arquitectura de reconciliación y también es producto del arte de la reconciliación, el proceso por el que la gente se compromete a escuchar al otro, a hablar con el otro y crecer en entendimiento común”, indicó en un comunicado.