EEUU fustiga a Rusia por suspender acuerdo nuclear

GINEBRA (AP) — Una funcionaria estadounidense criticó duramente a Rusia el lunes por suspender su participación en un acuerdo para limitar las armas nucleares, pero aun así afirmó que Washington seguirá trabajando con Moscú para seguir implementándolo.

El presidente ruso Vladimir Putin anunció la semana pasada que Rusia suspendería su participación en el tratado New START, según el cual Rusia y Estados Unidos deben mantener una comunicación regular sobre el estatus de sus arsenales, mantener inspecciones in situ y acatar los topes para ojivas desplegadas y no desplegadas.