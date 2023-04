EEUU enviará $325 millones en nueva ayuda militar a Ucrania

ESTOCOLMO (AP) — Estados Unidos enviará a Ucrania aproximadamente 325 millones de dólares en nueva ayuda militar, incluida una enorme cantidad de rondas de artillería y municiones, a medida que se acerca el lanzamiento de la ofensiva de primavera contra las fuerzas rusas, anunció el miércoles el Pentágono.

Estados Unidos ha rechazado especificar la cantidad de municiones que enviará a Ucrania, pero el último paquete es similar a envíos pasados, que incluyeron cohetes para el sistema de lanzamisiles High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) y obuses, así como una serie de otros misiles y munición antitanque. Todo ello se extraerá de las existencias del Pentágono, para que pueda llegar rápidamente al frente de batalla.

Un funcionario ucraniano advirtió el lunes de que es solamente cuestión de tiempo que su país esté militarmente preparado para iniciar su contraofensiva. Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, dijo a The Associated Press en una entrevista en Kiev que la ofensiva contra los soldados rusos comenzará cuando las tropas ucranianas estén preparadas. Y dijo que las entregas de vehículos blindados y municiones son clave para el lanzamiento.

La reciente filtración de información clasificada incluía una serie de documentos en los que se detallaba el calendario de entregas de armamento a Ucrania y evaluaciones inéditas sobre la rapidez con la que el ejército ucraniano podría quedarse sin municiones de defensa antiaérea esenciales. Incluían proyecciones de que las reservas de misiles podrían agotarse tan pronto como a finales de este mes o en mayo, lo que daría mayores oportunidades a los devastadores ataques aéreos y de artillería rusos.

Danilov hizo eco de otros dirigentes ucranianos que afirmaron que no consideraban que la filtración pudiera perjudicar gravemente a futuras ofensivas, subrayando que Ucrania no comparte información altamente sensible con nadie.

El anuncio de la nueva ayuda estadounidense se produce antes de la reunión del viernes en Alemania de dirigentes militares y de defensa de más de 50 países para debatir y planificar la futura ayuda de seguridad a Ucrania. El Grupo de Contacto sobre Ucrania fue creado hace aproximadamente un año por el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, para coordinar mejor la ayuda militar, el armamento y el adiestramiento destinados a Ucrania. Austin y el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, asistirán a la reunión.