CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México rechazó airadamente los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que el gobierno mexicano ha perdido el control de partes del país.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los cárteles de México han infiltrado a personas en la agencia regulatoria de medicamentos de México para aprobar la importación de precursores químicos de fentanilo de China.

Hace unos días, Blinken respondió “creo que es justo decir que sí” cuando le preguntaron en una audiencia del Senado si los cárteles mexicanos controlan partes de México.

El presidente mexicano respondió a esos comentarios en la conferencia de prensa matutina del viernes diciendo que “eso es falso, no es cierto… No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad”.

No obstante, López Obrador reconoció que los cárteles han extendido sus tentáculos en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Incluso tenían hasta representantes en Cofepris, o sea, gestores adentro de Cofepris”, dijo el presidente. Algunos funcionarios han sido acusados en ese caso, agregó.

Los cárteles mexicanos han importado precursores del fentanilo bajo nombres falsos o como productos mal etiquetados, con la ayuda de la agencia regulatoria. Luego los procesan en fentanilo, lo prensan en píldoras falsificadas para que parezca que es oxicodona, Xanax o Percocet, y lo trafican a Estados Unidos, en donde la droga ha causado más de 70.000 muertes por sobredosis al año.

López Obrador también rechazó los comentarios de Blinken de la toma de control de México de un puerto propiedad de una firma estadounidense afectará la inversión en México. La semana pasada, la policía incautó una terminal de carga propiedad de Vulcan Materials, una empresa de materiales de construcción con sede en Alabama.

Ante legisladores, Blinken dijo estar “muy preocupado por la situación” y de que “la posibilidad de que un caso así tenga un efecto escalofriante… en las futuras inversiones o participación de nuestras empresas, que observan lo que sucede”.

López Obrador afirmó que protegía al medio ambiente mexicano de la extracción de grava de Vulcan en la costa caribeña. Sin embargo, las autoridades mexicanas ya habían suspendido las actividades de extracción de Vulcan en mayo del año pasado y el presidente de México no explicó cómo la incautación del puerto protegerá al medio ambiente.

“Entiendo muy bien lo del señor Blinken”, dijo el presidente”. “Tiene él que hacer su trabajo”.

Durante más de un año, el presidente ha discutido públicamente con Vulcan. El mandatario necesita el puerto Punta Venado, cerca de Playa del Carmen, para conseguir cemento, grava y otros materiales en el área para terminar su proyecto estrella, un tren turístico conocido como el Tren Maya.

López Obrador hizo los comentarios sobre el control del cártel de narcotráfico después que el gobierno mexicano se viera sacudido por la ejecución ocurrida hace unos días —aparentemente a manos de un cártel— de un líder de un grupo de narcotraficantes que durante meses fue buscado por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas.

La policía mexicana no logró hallar al sospechoso pese a las búsquedas masivas, hasta que los grupos de narcotraficantes tomaron el asunto entre sus propias manos y aparentemente mataron ellos mismos al sospechoso.

El presidente mexicano confirmó que era una práctica común entre cárteles de narcotráfico, que con frecuencia matan o entregan a la policía a miembros que han causado demasiados problemas y afectan su negocio.

“Lo ajusticiaron”, dijo López Obrador, “a lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda e iban ya a salir los elementos que están ahí desde el primer día”.