ASUNCIÓN (AP) — El candidato opositor a la presidencia de Paraguay, Efraín Alegre, sostuvo el martes que el enemigo a vencer en los próximos comicios no es un partido sino la ilegalidad y el crimen organizado, que vinculó con el exmandatario Horacio Cartes.

El postulante de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay también cuestionó en una entrevista con The Associated Press la histórica alianza con Taiwán y no descartó romperla para asociarse con China.