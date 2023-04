Trump acude a los tribunales. Esto es lo que puede ocurrir

El expresidente Donald Trump comparece el martes en un tribunal de Manhattan por cargos relacionados con la falsificación de expedientes comerciales en una investigación de dinero pagado a cambio de mantener un secreto. Es el primer expresidente de Estados Unidos en la historia en ser imputado de un delito.

El expresidente republicano, quien ha negado haber actuado inapropiadamente y ha atacado repetidamente la investigación, calificó la acusación de “persecución política” y pronosticó que acabará dañando a los demócratas en las elecciones de 2024. Los abogados de Trump han dicho que el expresidente “no cometió ningún delito” y que “lucharán enérgicamente contra esta acusación política en los tribunales”.

Esto es lo que puede ocurrir:

¿CUÁL ES EL PLAN?

Trump tomó el lunes un vuelo a Nueva York desde su finca en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y se espera que parta de la Torre Trump el martes para recorrer casi 6 kilómetros (4 millas) hasta el tribunal penal de Manhattan, donde está agendado para comparecer frente a un juez para su lectura de cargos a las 2:15 p.m., hora del este.

¿HABRÁ UN ‘PASEO DEL PERPETRADOR’?

No. Los llamados paseos del perpetrador ocurren cuando un sospechoso penal es esposado y trasladado en un vehículo desde un recinto policial al juzgado, pero Trump no irá a ninguna comisaría de policía. Acordó su entrega con la fiscalía de distrito y llegará directamente a la corte, por lo que se saltará la estación de policía por completo. Es muy poco probable que alguien lo vea entrar o salir de la corte, a menos que quiera ser visto. Eso se debe a que hay entradas subterráneas, puertas laterales y túneles al interior y los alrededores del juzgado de Manhattan.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE SE ENTREGUE?

Trump será fichado. Esto es lo que eso significa: antes de las computadoras, la información sobre cada sospechoso penal se anotaba en un libro grande que llevaban los funcionarios de la corte. Ahora, todo está computarizado, pero el proceso es básicamente el mismo: los funcionarios judiciales anotarán el nombre completo, la edad, la fecha de nacimiento, la altura y el peso de Trump. Verificarán si el expresidente tiene alguna orden de arresto pendiente. Tomarán sus huellas dactilares, pero no rodarán las yemas de sus dedos en tinta: actualmente eso se hace por computadora también. Los oficiales rodarán la yema de cada dedo en un equipo computarizado que registra las huellas. Pueden tomar su fotografía, conocida como foto de fichaje. En Nueva York, este proceso generalmente toma unas dos horas, pero pueden ser hasta cuatro. No obstante, nadie más será procesado cuando llegue Trump, por lo que será mucho más rápido. Luego irá ante un juez.

¿QUÉ SUCEDE EN LA AUDIENCIA?

Una lectura de cargos es una audiencia en la que se revelará formalmente la acusación y se leerán los cargos en voz alta, aunque Trump podría solicitar que se suspenda la lectura pública. Se le preguntará cómo se declara ante los cargos y responderá “no culpable”. Los abogados de Trump, Joe Tacopina, Susan Necheles y Todd Blanche trabajarán con el juez y la fiscalía de distrito para fijar una fecha para la próxima vez que deba presentarse en la corte. El juez decidió que los fotógrafos de prensa pueden tomar fotografías del expresidente al comienzo de la lectura de cargos.

¿SERÁ ARRESTADO?

Técnicamente, sí. Cuando toman sus huellas dactilares y lo procesan, se le considera bajo arresto y en custodia, pero no se parecerá a lo que sucede en las películas o en la serie de televisión “Law & Order”: no lo esposarán ni se sentará en una celda de la cárcel, en parte porque se despejarán zonas del juzgado para la lectura de cargos y porque Trump es un expresidente que goza de la protección del Servicio Secreto. No todos los acusados son esposados antes de comparecer ante un juez para la lectura de cargos, aunque algunos sí.

SI HAY UNA FOTO DE FICHAJE, ¿SE HARÁ PÚBLICA?

Eso depende. En la ciudad de Nueva York, las fotografías de prontuario no suelen hacerse públicas. Son tomadas por la agencia de aplicación de la ley que hace el arresto. Hay situaciones en las que un juez puede hacer pública la foto en respuesta a una pelea de registros públicos. También podría ser filtrada.

¿QUÉ MÁS PASARÁ EN EL PALACIO DE JUSTICIA EL MARTES?

Los funcionarios judiciales tratarán de limitar lo que ocurra el martes en el juzgado en el número 100 de Center Street, en el Bajo Manhattan. Se espera que la policía cierre algunas calles alrededor de la plaza y que la seguridad sea estricta. El Departamento de Policía de Nueva York está a cargo de la seguridad en la ciudad, pero los oficiales de la corte estatal están a cargo de la seguridad dentro de la corte.

¿TRUMP SALDRÁ DE ALLÍ?

Es casi seguro que sí. Las leyes de libertad bajo fianza de Nueva York han sido revisadas en años recientes, lo que significa que Trump será liberado sin fianza porque los cargos que se anticipan en su contra no requieren que se fije una fianza. No obstante, es posible que el juez Juan Merchan decida que existe el riesgo de que Trump trate de fugarse y ordene que permanezca bajo custodia, con o sin derecho a fianza. Los abogados de Trump seguramente argumentarán que los lazos del expresidente con Estados Unidos son fuertes, y, dado que es un candidato presidencial, no tiene motivos para huir y se le debe permitir salir.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS?

El juez y los equipos judiciales establecerán las fechas para la próxima audiencia y los plazos para la presentación de pruebas —cuando la fiscalía de distrito debe entregar a los abogados de Trump toda la información que tiene— y las mociones, que incluyen cualquier solicitud para cambiar el lugar o desestimar el caso por completo. Ese proceso suele tomar meses. Tacopina ha dicho que primero necesita leer la acusación e investigar antes de que decida qué hacer sobre un cambio de lugar o cualquier moción para desestimar el caso, aunque es muy común presentar una.