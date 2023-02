WASHINGTON (AP) — Según una encuesta reciente, la mayoría de los demócratas considera que un mandato de Joe Biden es suficiente, pese a que el presidente insiste en que pretende buscar la reelección en 2024.

La nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que sólo el 37% de los demócratas quieren que Biden busque un segundo mandato, en comparación con el 52% de las semanas previas a las elecciones intermedias de noviembre pasado.