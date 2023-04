FRANKLIN, Tennessee, EE.UU. (AP) — Es Domingo de Ramos, y en toda la región de Nashville, Tennessee, muchos cristianos acudieron a los servicios religiosos, afligidos tras el fatal tiroteo de esta semana en la primaria The Covenant School.

Pastores desconsolados trataron de brindar consuelo a aquellos que buscan respuestas después de que una persona fuertemente armada convirtió un día normal en una historia de terror para la escuela primaria cristiana privada en Nashville.

“Si una semana como esta me enseña algo, es que hoy es el día para creer”, dijo el pastor principal Scott Sauls a su congregación en la Iglesia Presbiteriana de Cristo, que está organizando los funerales de tres de las seis víctimas.

“Ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana, y mucho menos la próxima hora”, agregó Sauls. “El único consuelo que existe en la vida y en la muerte, para el cuerpo y el alma, es que pertenecemos a nuestro fiel salvador Jesucristo”.

Sauls reconoció que las escrituras son limitadas a la hora de responder a las preguntas de “¿Por qué este niño? ¿Por qué esta amada educadora y esposa y madre y abuela?”.

En el primer domingo después del ataque —al inicio de la semana más aleccionadora y sagrada del cristianismo— la tragedia no pudo ni debe evitarse, dijo el pastor George Grant, un líder presbiteriano local vinculado con la escuela.

“Tenemos que comprometernos con lo que sucedió”, dijo a The Associated Press unos días después del tiroteo del lunes. “La Biblia nos aconseja acompañar en duelo a los que lloran, a llorar con los que lloran y así lo haremos”.

Las autoridades dicen que la persona que atacó tenía 28 años y fue estudiante de Covenant; y murió abatido por la policía. Las víctimas fueron Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney, de 9 años todos, y Katherine Koonce, de 60 años, directora de la escuela; Mike Hill, 61, custodio; y Cynthia Peak, de 61 años, maestra suplente.

___ Ben Finley contribuyó desde Norfolk, Virginia. ___ La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.