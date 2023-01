CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de estas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

____

Autoridades de Perú no reportaron detenciones por incendio de edificio en Lima

LA AFIRMACIÓN: La radiodifusora Exitosa de Perú informó que Jesús Andrés Luján Carrión provocó el incendio en un edificio cercano a la Plaza San Martín del centro histórico durante las protestas del 17 de enero.

LOS HECHOS: Jesús Andrés Luján Carrión es un creador de contenido digital y no fue detenido por participar en la protesta de la semana pasada. El medio de comunicación Exitosa aclaró en sus redes sociales que no reportaron esta supuesta detención y que se trataba de información falsa; las autoridades no reportaron detenciones durante ese día.

Miles de peruanos protestaron el jueves en la capital del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y apoyar a su antecesor, Pedro Castillo, quien fue destituido en diciembre, reportó The Associated Press.

La noche del 19 de enero, un edificio cerca de la zona de las manifestaciones se incendió. El jefe de los bomberos, Luis Ponce, dijo entonces que desconocía el origen del incendio y si tenía alguna relación con las protestas. Añadió que no se registró ninguna víctima ni heridos.

La Policía nacional de Perú difundió un video en el que se aprecia este incendio cercano al centro histórico de la capital y llamó a la población a mantenerse alejada.

En este contexto, publicaciones en redes sociales difunden una imagen en la que aparece la identidad gráfica de la emisora Exitosa de Perú y se afirma que un hombre llamado Jesús Andrés Luján Carrión fue detenido por provocar el incendio.

Sin embargo, es falso que esa persona haya sido detenida. Este nombre corresponde a un creador digital que utiliza el sobrenombre de Sideral y quien ha seguido haciendo transmisiones en vivo de videojuegos, a pesar de la supuesta detención.

En tanto, la cuenta oficial de la emisora Exitosa de Perú publicó en Facebook que la imagen utilizaba su logotipo para afirmar que Andrés Luján había iniciado el incendio, pero “queremos precisar que esta publicación es falsa”.

AP revisó en los canales oficiales de la policía peruana, así como en los del ministerio del Interior, y no encontró registro de alguna detención relacionada con el incendio, ni tampoco la imagen que utiliza la publicación que circula en Facebook.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

____

Publicación sobre países aliados y Ucrania no es correcta

LA AFIRMACIÓN: De último minuto se dio a conocer que 50 países se unieron a Ucrania para derrotar a Rusia.

LOS HECHOS: La publicación hace referencia a una reunión reciente del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania cuya creación no es de última hora; en realidad se creó a principios de 2022 para apoyar al gobierno de Ucrania tras la invasión de Rusia.

El 26 de abril de 2022 el secretario de Defensa estadounidense , Lloyd J. Austin III, anunció la formación del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania para coordinar la asistencia militar y humanitaria brindada a ese país.

En ese entonces, Austin anunció que el grupo conformado por más de 40 naciones llevaría a cabo reuniones presenciales o virtuales cada mes para reaccionar rápidamente a lo ocurrido en la guerra de Rusia contra Ucrania.

“El grupo será un vehículo para que las naciones de buena voluntad intensifiquen nuestros esfuerzos, coordinen nuestra asistencia y se centren en ganar la lucha de hoy y las luchas por venir”, dijo el secretario de Defensa estadounidense el 26 de abril en la base aérea de Ramstein, Alemania.

Actualmente, el grupo está conformado por 50 países, de acuerdo con distintas webs oficiales estadounidenses.

Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente: “Último minuto 50 Países se unen a Ucrania para derrotar a Rusia. Biden Quiere Liderar al Mundo”.

Pero esto es incorrecto, pues los países a los que se refiere el mensaje se reúnen para organizar la ayuda militar y humanitaria a Ucrania desde el 26 de abril de 2022. Los encuentros no son nuevos.

El mensaje de Facebook está acompañado de un video en el que se habla de la séptima y más reciente reunión que sostuvo el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la base aérea de Ramstein el pasado 20 de enero.

También la portada del video afirma falsamente que “50 países se unen para bombardear a Rusia”, pero esto no es correcto.

En dicho encuentro, Austin instó a los representantes de 45 países a aumentar su ayuda militar a Ucrania, pero no dijo nada sobre bombardear Rusia.

AP revisó el comunicado de prensa publicado en la web del Departamento de Defensa de Estados Unidos y no encontró ninguna información al respecto.

AP reportó el 20 de enero que, en la reunión, Washington anunció un nuevo paquete de ayuda para Kiev de 2.500 millones de dólares, Polonia prometió el envío de cañones antiaéreos S-60 con 70.000 rondas de municiones, sistemas adicionales de defensa aérea Stinger, dos helicópteros M-17 de Letonia, dos helicópteros Mi-8 de fabricación rusa y docenas de cañones antiaéreos L-70 con munición de Lituania.

El nuevo ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo que la meta es entregar las armas y el equipo necesario a Ucrania para que las fuerzas recién entrenadas puedan usarlos “en algún momento antes de que lleguen las lluvias de primavera. Eso sería ideal”.

La llegada de las nuevas armas, tanques y vehículos blindados se produce mientras Ucrania libra intensos combates en torno a la ciudad de Bakhmut y la cercana ciudad salinera de Soledar, en el este del país. Se espera que el conflicto se intensifique en la primavera.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Fiscal general mexicano no falleció, se recupera de operación

LA AFIRMACIÓN: El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, falleció el 21 de enero en un hospital de Estados Unidos a causa de cáncer.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook dicen falsamente que el fiscal Gertz Manero falleció el 21 de enero en un hospital de Estados Unidos a causa de un cáncer.

Las publicaciones circulan con una fotografía de Gertz Manero en blanco y negro.

Pero no es verdad que el fiscal haya fallecido por esa enfermedad. Tras los rumores del supuesto fallecimiento del funcionario, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que el fiscal se encuentra en recuperación en su casa después de una intervención quirúrgica.

El mandatario agregó en su conferencia de prensa matutina que la operación a la que fue sometido Gertz Manero era por malestares en la espalda, pero no a causa de cáncer.

“Él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron en la espalda, la columna. Entonces, está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando, le deseamos que se recupere, que mejore pronto”, comentó López Obrador en Palacio Nacional.

También fuentes de la Fiscalía consultadas por AP reiteraron que es “totalmente falso” que Gertz Manero haya muerto. El fiscal se recupera en México después de la operación, sostuvieron las fuentes.

López Obrador criticó a quienes han diseminado afirmaciones falsas sobre la salud de Gertz Manero en las redes sociales.

Previamente, al ser cuestionado el 20 de enero sobre el estado de salud de Gertz Manero, el mandatario ya había negado los rumores de que Gertz Manero estuviera incapacitado para desempeñar su cargo.

“Está muy bien Alejandro Gertz Manero, está haciendo su trabajo. Pues como todos, necesitamos a veces de alguna reparación, ¿no?, pero está muy bien. Y es una buena persona, un buen servidor público y está trabajando”, dijo ese día en su conferencia de prensa.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Documento atribuido a presidente mexicano para remover a fiscal es falso

LA AFIRMACIÓN: Un documento firmado por el presidente mexicano López Obrador, comprueba que el mandatario inició un procedimiento legal para remover al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

LOS HECHOS: Luego de que el fiscal Gertz Manero fuera intervenido quirúrgicamente de la columna, en días recientes en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas en torno al funcionario que AP ha verificado.

En diciembre Gertz Manero fue sometido a una operación quirúrgica de la columna, de acuerdo con reportes de la prensa mexicana.

Este lunes, López Obrador desmintió falsedades que han circulado en las redes, como que el fiscal supuestamente falleció en un hospital en Estados Unidos víctima de cáncer.

El mandatario mexicano agregó que Gertz Manero se encuentra en recuperación y desempeñando sus funciones tras ser operado de la columna.

Entre las afirmaciones erróneas que han circulado en internet, están las que muestran el documento apócrifo atribuido al presidente mexicano para decir falsamente que éste inició un procedimiento legal para remover a Gertz Manero de su puesto.

Pero en su conferencia de prensa este lunes, López Obrador exhibió el documento falso para denunciar que no es de su autoría y que forma parte de una tendencia de desinformación en torno a Gertz Manero.

La carta muestra los logos oficiales del gobierno de México con la firma de López Obrador al calce.

Las publicaciones que la incluyen dicen que, supuestamente, López Obrador pidió a través de ese oficio dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda evaluar los registros bancarios de una serie de funcionarios públicos que podrían ser candidatos para reemplazar a Gertz Manero.

Sin embargo, López Obrador en su conferencia se refirió al documento que circula para decir que él no hizo tal solicitud y que la carta es falsa.

“Toda esta corriente de mala fe, de malas entrañas, ¿no?, y también a lo mejor de bots, son de esas campañas negras que existen”, dijo el presidente desde Palacio Nacional.

Las leyes mexicanas confieren al presidente la facultad de ordenar la remoción del titular de la Fiscalía General de la República, si el Senado autoriza dicha decisión.

Sin embargo, AP no encontró ninguna evidencia en los comunicados de la presidencia, en las declaraciones de López Obrador ni en la gaceta parlamentaria del Senado de que el mandatario haya iniciado un proceso para remover a Gertz Manero.

— Marcos Martínez Chacón

____

Publicación sobre salario de consejeros electorales es incorrecta

LA AFIRMACIÓN: Cada uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de México tiene un sueldo de 600.000 pesos (31.900 dólares) al mes. La publicación sugiere apoyar las reformas en materia electoral impulsadas por López Obrador.

LOS HECHOS: Información oficial actualizada por última vez en septiembre del 2022 muestra que los consejeros electorales tuvieron un sueldo de 262.000 (13.900 dólares) pesos mensuales, antes de descontar impuestos.

López Obrador y el partido oficialista Morena impulsan una serie de reformas en materia electoral para, entre otras cosas, ahorrar recursos y limitar al INE.

En un primer momento, la iniciativa presidencial buscó reformar la constitución para eliminar las autoridades electorales de los estados, sustituir en su totalidad al actual INE por otro árbitro cuyos miembros fueran elegidos por los ciudadanos y reducir el presupuesto de los partidos.

Ante el rechazo de la oposición, necesaria para hacer una modificación constitucional, Morena optó por un “plan B”, que quedó dividido en dos paquetes: uno sobre propaganda, que fue aprobado en diciembre, y otro en el que se contempla reducir la estructura del INE, que está pendiente en el Senado.

En este contexto, se difunde en redes sociales un video en el que un usuario afirma que los consejeros del organismo electoral actualmente tienen salarios de 600.000 pesos mensuales, se mofa de las movilizaciones contra la reforma electoral y sugiere el apoyo a la iniciativa.

Sin embargo, esta afirmación es imprecisa. El portal del Instituto Nacional de Transparencia muestra que, a septiembre de 2022, los 11 consejeros del INE tenían un sueldo de 262.000 pesos mensuales, menos de la mitad de lo que se afirma en la publicación.

Esta misma cifra aparece también en el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando del INE.

El propio gobierno ha presentado en conferencia de prensa un gráfico en el que aparece un sueldo de 240.000 pesos (12.700 dólares) para el consejero presidente del INE y acusó que distintos funcionarios públicos ganaban más que el presidente López Obrador.

“Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país, la Constitución de México, en donde nadie debemos de ganar más que el señor presidente”, dijo el 22 de julio de 2022 Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

— León Ramírez

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck