Los documentos secretos de Trump, Biden y Pence, comparados

Siguen apareciendo documentos del gobierno de Estados Unidos con sello de confidencialidad donde no deberían estar.

La búsqueda del FBI el viernes de más documentos clasificados en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana —después de que sus abogados recientemente hallaron otros— siguió a la revelación de materiales clasificados en la casa en Delaware y la antigua oficina del presidente Joe Biden y a la incautación el año pasado de cientos de documentos con sello de confidencialidad en Mar-a-Lago, la residencia en Florida del expresidente Donald Trump.

Este es un vistazo a las similitudes y diferencias entre los casos:

¿DE CUÁNTOS DOCUMENTOS CONFIDENCIALES SE TRATA?

PENCE: “Se descubrió una pequeña cantidad de documentos con sellos de confidencialidad” la semana pasada en la casa de Pence al norte de Indianápolis, escribió Greg Jacob, el abogado de Pence, en una carta del 18 de enero a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos, a la que tuvo acceso la Associated Press.

En total, se descubrieron cuatro cajas que contenían copias de documentos del gobierno: dos en las que se encontró “una pequeña cantidad” de documentos con sellos de confidencialidad y dos que contenían “copias de cortesía de documentos de la vicepresidencia”, según Jacob.

El viernes, una búsqueda del FBI en la casa de Pence en Carmel, Indiana, descubrió un documento adicional que contenía una página con sello de confidencialidad, según Devin O’Malley, portavoz de Pence.

BIDEN: No está claro exactamente cuántos documentos confidenciales se han recuperado de la casa y la antigua oficina de Biden. Richard Sauber, asesor especial del presidente, dijo este mes que se descubrió “una pequeña cantidad de documentos con sellos de confidencialidad” el 2 de noviembre de 2022 en un armario cerrado con llave en el Penn Biden Center (Centro Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global), un grupo de estudio y reflexión en Washington, cuando los abogados personales de Biden desalojaban las oficinas.

Sauber dijo el 12 de enero que se había hallado un segundo lote de documentos con sellos de confidencialidad —un “pequeño número”, dijo— en un espacio de almacenamiento en el garaje de Biden cerca de Wilmington, Delaware, junto con un documento localizado en la biblioteca personal de Biden en su casa. Días después, Sauber aclaró que en la biblioteca se encontraron seis páginas, no una.

Durante una búsqueda de casi 13 horas el 20 de enero, los agentes del FBI que registraron la casa de Biden en Delaware localizaron seis artículos adicionales que contenían documentos con sellos de confidencialidad, y también tomaron posesión de algunas de sus anotaciones manuscritas, dijo Bob Bauer, un abogado del presidente.

TRUMP: Aproximadamente 300 documentos con sellos de confidencialidad —incluidos algunos en el nivel de secreto máximo (top secret)— se han recuperado de Trump desde que dejó el cargo en enero de 2021.

En enero de 2022, los Archivos Nacionales recuperaron 15 cajas de documentos y dijeron a los funcionarios del Departamento de Justicia que contenían “mucho” material con sellos de confidencialidad. En agosto, los agentes del FBI se llevaron más de 33 cajas y contenedores con un total de 11.000 documentos de Mar-a-Lago, incluidos aproximadamente 100 con sellos de confidencialidad encontrados en un espacio de almacenamiento y una oficina.

¿CON CUÁNTA RAPIDEZ SE ENTREGARON LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS?

PENCE: Jacob dijo que los documentos fueron descubiertos por los abogados de Pence el 16 de enero, asegurados en una caja fuerte cerrada y recuperados por agentes del FBI el 19 de enero. Las cuatro cajas de papeles fueron entregadas a los Archivos el 23 de enero.

BIDEN: Después de que se descubrieron los materiales en el Penn Biden Center el 2 de noviembre, los abogados personales de Biden alertaron de inmediato a la oficina del abogado de la Casa Blanca, que notificó a los Archivos Nacionales, dijo Sauber. Los Archivos Nacionales tomaron la custodia de los documentos al día siguiente.

Después, los abogados personales de Biden comenzaron a examinar otros sitios a donde se podrían haber enviado documentos después de que Biden dejó la vicepresidencia en 2017. Encontraron documentos el 20 de diciembre en su garaje de Wilmington y el 11 y 12 de enero en la biblioteca de su casa.

Sauber dijo que el Departamento de Justicia fue “notificado inmediatamente” y tomó la custodia de los documentos.

El 20 de enero, Biden permitió voluntariamente que el FBI registrara su casa en Wilmington, donde se encontraron documentos adicionales.

TRUMP: Un representante de Trump dijo a los Archivos Nacionales en diciembre de 2021 que se habían encontrado documentos presidenciales en Mar-a-Lago, casi un año después de que Trump dejara el cargo. Quince cajas de documentos que contenían algo de material clasificado fueron trasladadas a los Archivos Nacionales en enero.

Unos meses después, investigadores del Departamento de Justicia y el FBI visitaron Mar-a-Lago para obtener más información sobre materiales clasificados llevados a Florida. Los funcionarios federales entregaron un citatorio para algunos documentos que se creía que estaban en la propiedad.

En agosto de 2022, los agentes del FBI que realizaban una búsqueda recuperaron 33 cajas de Mar-a-Lago mientras ejecutaban una orden judicial que mostraba que investigaban posibles delitos, incluida la retención deliberada de información de defensa nacional y los esfuerzos para obstruir la investigación federal.

La búsqueda se produjo después de que los abogados de Trump proporcionaran una certificación jurada de que todos los documentos gubernamentales se habían devuelto.

¿QUÉ HAY SOBRE POSIBLES CARGOS?

PENCE Y BIDEN: No hay indicios de que ninguno de los dos estuviera al tanto de la existencia de los documentos antes de que fueran encontrados y entregados.

Parece que ambos devolvieron los documentos rápidamente, sin intención de ocultarlos. Eso es importante porque el Departamento de Justicia históricamente investiga la obstinación, o la intención de hacer un mal manejo de los secretos del gobierno, al decidir si presenta cargos penales.

En el caso de Biden, incluso si el Departamento de Justicia encontrara que el caso es procesable sobre la base de las pruebas, su Oficina de Asesoría Jurídica ha concluido que un presidente es inmune a acusaciones judiciales durante su tiempo en el cargo. El exasesor especial Robert Mueller citó esa directriz al decidir no llegar a una conclusión sobre si Trump debería enfrentar cargos como parte de la investigación sobre la coordinación entre la campaña de Trump de 2016 y Rusia.

El 12 de enero, el secretario de Justicia, Merrick Garland, nombró a un fiscal especial para investigar el descubrimiento de los documentos en posesión de Biden. Robert Hur, el exfiscal federal en Maryland designado por Trump, dirigirá la investigación.

TRUMP: El expresidente posiblemente enfrente la denuncia por obstrucción en la larga batalla para recuperar los documentos. Y, puesto que ya no está en el cargo, no tendría protección contra una posible acusación.

En noviembre, Garland nombró a Jack Smith, un fiscal de crímenes de guerra veterano con experiencia en investigaciones de corrupción pública, para dirigir las investigaciones sobre la retención de documentos con sello de confidencialidad por parte de Trump, así como aspectos clave de una investigación separada que involucra la insurrección del 6 de enero de 2021 y los intentos para anular las elecciones de 2020.

¿QUÉ HAN DICHO LOS TRES HOMBRES?

PENCE: En agosto, Pence dijo a The Associated Press que no se llevó ninguna información clasificada cuando dejó el cargo y respondió: “No, no que yo sepa” cuando se le preguntó directamente si había conservado dicha información.

Como vicepresidente, Pence habría tenido el poder de desclasificar algunos documentos, aunque no ha dicho que lo hiciera.

El viernes, el portavoz O’Malley dijo que el exvicepresidente y su equipo legal “cooperaron plenamente con las autoridades correspondientes y acordaron un registro consensuado de su residencia”.

BIDEN: Biden dijo a principios de este mes que estaba “sorprendido al enterarse” que se habían encontrado documentos en su oficina en el Penn Biden Center. Dijo que no sabía qué había en el material, pero que toma los documentos clasificados “muy en serio”.

Su equipo “hizo lo que debería haber hecho”, dijo Biden. “Inmediatamente llamaron a los Archivos (Nacionales)”.

Biden dijo a los periodistas en la Casa Blanca el 12 de enero que estaba “cooperando total y completamente” con una investigación del Departamento de Justicia sobre cómo se almacenaron la información clasificada y los registros del gobierno.

TRUMP: Trump, quien cuando era presidente tenía la capacidad de desclasificar documentos, ha afirmado en ocasiones que lo hizo con respecto a los documentos que se llevó consigo, aunque no ha proporcionado pruebas de ello. Dijo en una entrevista con Fox News en septiembre que un presidente puede desclasificar material “incluso con solo pensar en ello”.

El expresidente calificó la búsqueda en Mar-a-Lago como una “redada no anunciada” que “no fue necesaria ni apropiada” y representaba “tiempos oscuros para nuestra nación”.

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS?

PENCE: Mientras sienta las bases para una posible candidatura a la Casa Blanca en 2024, el descubrimiento del documento empuja a Pence al debate sobre el manejo de materiales secretos por parte de funcionarios que han desempeñado los más altos cargos del gobierno. Anteriormente había insistido en que seguía protocolos estrictos con respecto a documentos con sello de confidencialidad.

BIDEN: La divulgación de sus documentos podría intensificar las críticas de los republicanos y otros que dicen que, si Trump es culpable de algo, él también lo es.

Además, hay posibles ramificaciones en un nuevo Congreso controlado por el Partido Republicano, donde los republicanos prometen iniciar investigaciones generalizadas sobre el gobierno de Biden.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano de California, ha dicho: “Creo que el Congreso tiene que investigar esto”. El principal republicano en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante de Ohio Mike Turner, ha solicitado que las agencias de inteligencia realicen una “evaluación de daños” de potenciales documentos clasificados.

TRUMP: La investigación de documentos es una de las muchas que complican la candidatura del expresidente a la Casa Blanca en 2024, particularmente después de que quedó claro que el Departamento de Justicia había iniciado una investigación criminal sobre la retención de información gubernamental de secreto máximo.

Trump y sus partidarios han descrito la búsqueda en Mar-a-Lago como un ataque partidista de los demócratas. Durante el lanzamiento de su campaña de 2024 en noviembre, en el mismo club donde los agentes habían buscado meses antes, Trump se declaró víctima de fiscales caprichosos y de la “descomposición, podredumbre y corrupción de Washington”.

___

Meg Kinnard está en: http://twitter.com/MegKinnardAP