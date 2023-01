Interrogan a sospechoso de matar a un sacristán en España

MADRID (AP) — Una unidad de inteligencia antiterrorista de España interrogó el viernes a un hombre acusado de matar a un sacristán católico con un machete y herir a otras cuatro personas, entre ellas un cura, en la ciudad sureña de Algeciras, informó la Policía Nacional.

El cuerpo pidió dos días más para interrogar en Madrid al sospechoso, un marroquí de 25 años, antes de que comparezca ante un juez, como permiten las leyes antiterrorismo. El pedido de extensión fue concedido hasta el lunes por la noche, confirmó la Audiencia Nacional.

El sospechoso, identificado por las autoridades como Yassine Kanjaa, fue trasladado a la capital y entregado a la Comisaría General de Información, una unidad de inteligencia de la policía española que se ocupa de casos de terrorismo interior.

Se acusa a Kanjaa de matar al sacristán Diego Valencia después de que preparó la misa nocturna en la iglesia de Nuestra Señora de La Palma. También se le acusa de herir a un sacerdote y otras tres personas en otra iglesia en Algeciras.

La familia de Valencia y políticos locales asistieron el viernes a su funeral en la sureña ciudad española.

La Audiencia dijo que se acusó a Kanjaa de terrorismo tras “haber agredido con un machete de grandes dimensiones a varias personas, ocasionando la muerte a una de ellas y lesiones a otras cuatro”.

Un funcionario policial con conocimiento directo del caso confirmó a The Associated Press que una investigación inicial reveló el “trastorno psicológico” y evidencias de “radicalización reciente” del sospechoso. La prensa española informó en primer término sobre las conclusiones preliminares.

“De momento no nos constan vínculos con grupos yihadistas. De momento no nos constan vínculos personales con otras personas de carácter islamista”, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a revelar detalles. “Pero la investigación acaba de empezar”.

Algeciras es una ciudad portuaria cosmopolita y primer punto de arribo de barcos desde el norte de África.

España realiza elecciones generales este año y los partidos de derechas han aprovechado una orden de deportación de Kanjaa emitida en junio de 2022 que no fue aplicada.

Funcionarios y medios de tendencia izquierdista han criticado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por sostener el jueves que “desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión y sus creencias. Adicionalmente, hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen”.

Según cifras oficiales, en España viven más de 800.000 marroquíes, siendo la nacionalidad más numerosa entre la población extranjera.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dado prioridad a las relaciones con Marruecos en los últimos meses. Los dos países han colaborado estrechamente en cuestiones de seguridad y Sánchez prevé viajar a Rabat para reunirse con el rey de Marruecos la semana próxima.