Honduras: Investigan muerte de defensor de tierras

TEGUGIGALPA (AP) — Las autoridades de Honduras investigaban el lunes las circunstancias en se dio la muerte de un miembro de la comunidad garífuna y defensor de la tierra en la nación centroamericana. Las pesquisas buscan determinar si se trató de un accidente o hubo mano criminal, como asegura la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), una ONG.

En el marco de las investigaciones se ordenó en la jornada la exhumación del cadáver del activista Ricardo Arnaúl Montero para establecer las causas de su fallecimiento, se informó.

“Aparece muerto como que se ahogó y no hubo autopsia, eso no lo creemos, a él lo asesinaron”, aseguró a The Associated Press Mirian Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, quien agregó que Montero venía recibiendo amenazas contra su vida desde noviembre.

La muerte de Montero se registró el sábado por la noche en la comunidad del Triunfo de la Cruz, una aldea garífuna localizada en el municipio de Tela, en el departamento de Atlántida, en el norte hondureño.

Miranda indicó que Montero vivía solo en la zona del río Gama y que era un conocido defensor de las tierras en esa zona, las cuales -dijo- pretenden ser invadidas por gente que incursiona de otros lados y que no son garífunas. Refirió que desde hace algunos años los garífunas del Triunfo de la Cruz han denunciado violaciones, acoso y desapariciones de defensores de las tierras.

En octubre 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia declarando responsable al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

“Desde que se emitió la sentencia la conflictividad incrementó y va a seguir”, apuntó Miranda.

Por su parte, el presidente del Patronato del Triunfo de la Cruz, Tulio Enrique Martínez, señaló a la AP que la muerte de Montero se ha tergiversado y que no hubo tal crimen. “Quieren denigrar nuestro municipio de una forma que aleje el turismo”, expresó.

Al respecto, el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras, Cristian Nolasco, afirmó que esperan esclarecer el caso luego de la exhumación y autopsia.

“De manera preliminar manejamos que el muchacho se ahogó y que los miembros de la comunidad lo rescataron y lo sepultaron", señaló. "Como no existe claridad si se trató de un accidente entonces vamos a proceder a exhumar el cuerpo para aclarar su muerte y dejar conforme a todas las partes”.