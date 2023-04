HKO-WHL-Sums-Red Deer-Saskatoon

Blades 6, Rebels 3

First Period

1. Saskatoon, Molendyk 2 (Sidorov, Wong) 5:39.

2. Red Deer, Uchacz 7 (unassisted) 11:08.

3. Saskatoon, Sidorov 6 (Wong, De La Gorgendiere) 11:59 (pp).

4. Red Deer, Uchacz 8 (Isley, Formanek) 16:58.

5. Saskatoon, Sidorov 7 (De La Gorgendiere, Wong) 18:03 (pp).

Penalties — De La Gorgendiere Sas (high sticking) 0:24; Saskatoon bench (too many men, served by Pillar) 6:22; Formanek Rd (boarding) 7:21; Weir Rd (high sticking) 11:45; Mayo Rd (unsportsmanlike cnd.) 17:33.

Second Period

6. Red Deer, Josephson 2 (Birnie, Andrusiak) 1:28.

7. Saskatoon, De La Gorgendiere 2 (Wright, Pillar) 19:35 (pp).

Penalties — Saunderson Sas (holding) 2:42; Andrusiak Rd (interference) 17:37.

Third Period

8. Saskatoon, Wiens 6 (Chiasson, Roulette) 5:41.

9. Saskatoon, Molendyk 3 (Watterodt) 12:34.

Penalties — Singer Rd (cross checking) 7:53; Singer Rd (roughing) 17:50; Armstrong Rd (unsportsmanlike cnd.) 20:00; Hansen Sas (cross checking) 20:00.

Shots on goal by

Red Deer 8 6 3 _ 17 Saskatoon 7 10 14 _ 31

Goal — Red Deer: Kelsey (7 shots, 4 saves), Coward (L, 18:03 first, ). Saskatoon: Chadwick (W, ).

Power plays (goals-chances) — Red Deer: 0-3; Saskatoon: 3-6.

Referees — Steve Papp, Mike Langin. Linesmen — Devan Thiessen, Tarrington Wyonzek.

Attendance — 5,908 at Saskatoon.