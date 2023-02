Hallazgo de documentos afecta poco la imagen de Biden

WASHINGTON (AP) — Son más los adultos estadounidenses que desaprueban la manera como el presidente Joe Biden ha manejado el hallazgo de documentos confidenciales en su domicilio y su antigua oficina que los que la aprueban, pero eso aparentemente ha tenido un efecto escaso sobre su índice de aprobación general, de acuerdo con una nueva encuesta.

Según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 41% de los estadounidenses aprueban el desempeño de Biden como presidente, comparado con el 43% en diciembre. En la nueva encuesta, el 77% de los demócratas aprueban el desempeño de Biden, mientras que el 91% de los republicanos lo desaprueban. Ambas cifras muestran pocos cambios con respecto a fines del año anterior.