Cinco personas fueron baleadas y dos de ellas murieron en un altercado en una pelea de gallos el viernes por la noche en Honolulu, según la policía.

La policía de Honolulu respondió a un aviso sobre disparos pasada la medianoche del viernes y buscaba el sábado a un sospechoso que se creía estaba en la veintena y supuestamente disparó a otras personas que asistían al evento, según KHON-TV.

“Al final de la pelea un grupo de hombres empezó a discutir y después escaló a un altercado físico, en algún momento se hicieron disparos que alcanzaron a cinco personas que estaban en la zona inmediata”, dijo a KHON la teniente de policía de Honolulu Deena Thoemmes.

Las autoridades certificaron la muerte de una mujer de 59 años y un hombre de 34 cuando llegaron al hospital, indicó la televisora.

Tres hombres de 38, 40 y 57 años sufrieron heridas de bala pero fueron atendidos y dados de alta de un hospital, según KHON.

La policía dijo que las circunstancias de la balacera no estaban claras en un primer momento.

“No comprendo las circunstancias de esto, podría haber derivado de algo totalmente diferente y simplemente resultaron estar en el mismo lugar al mismo tiempo”, dijo Thoemmes.

Funcionarios municipales de Honolulu no respondieron en un primer momento a un email de The Associated Press solicitando información adicional.