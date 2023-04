California: Agresor en parque portaba chaleco antibalas

ROSEVILLE, California, EE.UU. (AP) — El sospechoso en un tiroteo en el norte de California de la semana pasada portaba un chaleco antibalas cuando tomó a dos rehenes en un parque público, a uno de los cuales mató y al otro hirió, y abrió fuego contra agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), informaron las autoridades.

Los agentes de la CHP abordaron al sospechoso Eric Abril el 6 de abril cerca del parque Mahany en Roseville, en el noreste de Sacramento, indicaron las autoridades. Era buscado para ser interrogado en relación a un tiroteo en una autopista.

Pero la situación se tornó violenta. Los agentes confrontaron a Abril en un parque en donde familias jugaban en campos de béisbol cercanos y niños asistían a un campamento, y en respuesta tomó dos rehenes y abrió fuego, lo que provocó una batalla con armas de fuego que se volvió mortal, detallaron las autoridades.

Los investigadores están “seguros” de que Abril baleó a muerte a James MacEgan e hirió a su esposa, Patricia MacEgan, según la policía de Roseville y documentos presentados por la fiscalía distrital del condado Placer.

La denuncia penal presentada contra Abril señala que el agente Matthew Hyatt también resultó herido en el tiroteo, reportó el medio The Sacramento Bee.

Los agentes tenían órdenes de registro para la casa y el vehículo de Abril, pero no tenían una orden de arresto para detenerlo. Aún no se ha dado a conocer el motivo por el cual lo abordaron en un área tan pública, pese a los extensos antecedentes penales, y el agente Ricardo Ortiz, un vocero de la CHP, se negó el sábado a dar más detalles sobre la situación.

Los fiscales señalaron que Abril tenía una pistola de 10 mm en su posesión durante la confrontación de la semana pasada y traía puesto un chaleco antibala cuando los agentes lo abordaron, según The Sacramento Bee. La fiscalía distrital del condado Placer no respondió la petición de comentarios de The Associated Press.