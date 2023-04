DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — El ex fiscal general de Nevada Adam Laxalt, aliado desde hace mucho de Donald Trump, ayudará a dirigir un comité de acción política que alienta al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a disputar la candidatura republicana a la presidencia de 2024.

Laxalt, quien compartió habitación con DeSantis durante su entrenamiento como oficiales navales, fungirá como presidente del super PAC Never Back Down (nunca te eches atrás), confirmó el sábado la organización.

Laxalt presidió la campaña de Trump en Nevada en 2020 y ha repetido las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude en las elecciones que ganó el demócrata Joe Biden. Fue la cara pública de muchas demandas de Trump en los estados oscilantes que disputaron las normas y resultados electorales. Trump apoyó a Laxalt en la contienda al Senado de 2020, que ganó Catherine Cortez Masto, considerada la demócrata en funciones más vulnerable en las elecciones de mitad de período.

Pero Laxalt ha permanecido cercano a DeSantis, de quien se espera que anuncie pronto su campaña para la Casa Blanca. Ambos fueron asesores legales de la Marina y estuvieron en servicio en Irak.

Never Back Down fue fundado por Ken Cuccinelli, un ex fiscal general de Virginia que tuvo un puesto de alto nivel en el Departamento de Seguridad Nacional bajo Trump. El grupo político ha reportado que ha recaudado 30 millones de dólares.

Un ala del grupo ha estado recaudando dinero que podría ser transferido a DeSantis de llegar a la contienda para el 2024. Otra ala comenzó a transmitir anuncios a favor de DeSantis y ha rechazado enfáticamente a Trump en una campaña que cada vez se torna más enconada.

El viernes, la campaña de Trump criticó al gobierno de DeSantis en el estado en donde ambos viven, cuando dijo que “Florida sigue cayendo en la delincuencia y destrucción completa y total”. El sábado, Never Back Down respondió al ofrecer “asistencia financiera” para que Trump se mude a California.

El destacado operativo republicano Jeff Roe, quien trabajó en las fallidas campañas de Laxalt en 2018 para gobernador y el año pasado para el Senado, se integró el mes pasado como asesor de Never Back Down.