ISLAMABAD (AP) — El Talibán ratificó el sábado la prohibición sobre la educación de las mujeres afganas en un mensaje a las universidades privadas de que los exámenes de ingreso están vedados para ellas, dijo un vocero.

Se envió el aviso a pesar de las condenas y presiones de la comunidad internacional para que se reviertan las medidas que limitan las libertades de las mujeres, incluidas las visitas este mes de varios altos funcionarios de la ONU.

El mes pasado se emitió la prohibición de que las mujeres asistan a las universidades privadas o públicas, y el ministro de Educación Superior, Nida Mohammed Nadim, dijo que esta era necesaria para evitar el contacto entre personas de ambos sexos en las aulas, además de que algunas de las materias contravenían los principios islámicos.

Se habían iniciado medidas para resolver estos problemas y se reabrirían las universidades a las mujeres una vez que se hiciera, había dicho Nadim en una entrevista televisada.

El Talibán también ha prometido que las menores de edad podrán acceder nuevamente a la educación intermedia una vez que se resuelvan “aspectos técnicos” sobre los uniformes y el transporte. Sin embargo, las aulas siguen cerradas a las mujeres más allá del sexto grado de primaria.

El vocero del ministerio de Educación Superior, Ziaullah Hashmi, dijo el sábado que se envió una carta a las universidades para recordarles que no permitan que las mujeres se presenten a los exámenes de ingreso. No dio más detalles.

Una copia de la carta, a la que tuvo acceso The Associated Press, dice que las mujeres no pueden presentarse a “examen de ingreso para los niveles de licenciatura, maestría y doctorado” y que si alguna universidad desacata el edicto, “se tomarán medidas legales contra el infractor”.

La carta lleva la firma de Mohammad Salim Afghan, el funcionario que supervisa los asuntos estudiantiles en las universidades privadas.

Los exámenes de ingreso comienzan el domingo en algunas provincias y el 27 de febrero en otras, debido a cuestiones del tiempo.

Afganistán tiene 140 universidades privadas en 24 provincias, con alrededor de 200.000 estudiantes. De estos, entre 60.000 y 70.000 son mujeres. Las universidades emplean a unas 25.000 personas.