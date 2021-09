Venezuela recibe primer lote de vacunas COVAX

CARACAS (AP) — Venezuela recibió el martes el primer lote de 693.600 dosis de la vacuna de Sinovac Biotech contra el nuevo coronavirus a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Las vacunas fueron adquiridas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) —agente de adquisición reconocido ante COVAX para los países de la región de las Américas—, con recursos propios del país, y constituyen el primer lote del total de 12.068.000 dosis de vacunas que recibiría Venezuela por medio de este mecanismo global”, indicó la OPS en un comunicado.

“Las vacunas ya se encuentran en resguardo para su posterior distribución” y fueron recibidas por las autoridades del Ministerio de Salud y la OPS en la madrugada del martes en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros de Caracas, acotó el escrito.

Esta es la primera de varias entregas que se realizarán hasta completar la cantidad de dosis de vacunas necesarias para inmunizar a aproximadamente el 20 % de la población total del país, se informó el organismo regional de la salud.

La OPS, Unicef y otras organizaciones asociadas prestan además respaldo a Venezuela en el “proceso técnico de planificación de la introducción de la vacuna” contra el nuevo coronavirus, que incluyó “la definición de poblaciones priorizadas y las estrategias de vacunación, y el seguimiento de los aspectos logísticos para el despliegue de la vacuna”, añadió el comunicado.

El arribo se produjo casi 10 semanas después que el presidente Nicolás Maduro confirmó que se concretó entonces el pago completo de los antígenos debido a una serie de obstáculos. Justo un mes antes, Maduro exigió al presidente estadounidense Joe Biden que ordenase la liberación de los fondos bloqueados como consecuencia de las sanciones impuestas por Washington, que en su momento impidieron a Venezuela honrar la totalidad del pago. Maduro destacó que ese dinero fue ya desbloqueado.

También contribuyó en el retraso de la llegada de las vacunas COVAX la negativa de Venezuela de autorizar el uso en el país de la inmunización de AstraZeneca y pidió que le permitiesen escoger entre las distintas vacunas que estén a disposición.

En febrero pasado, Venezuela comenzó el proceso de vacunación tras el arribo de un primer lote de 200.000 dosis de la rusa Sputnik V. Adicionalmente recibió el 1 de marzo un lote de 500.000 dosis de Vero Cell de la empresa estatal china Sinopharm, donadas por el gigante asiático. Se desconoce si existe un acuerdo de suministro entre Caracas y Beijing.

El mandatario venezolano ha dicho que aspira alcanzar la meta de 70% de vacunados en octubre, lo que ha sido postergado repetidas veces desde julio, en buena medida por retrasos en la entrega de la segunda dosis de la Sputnik V.

La administración de Maduro suscribió un contrato con Moscú en diciembre de 2020 para el suministro de la vacuna a Venezuela, que cuenta con unos 28,7 millones de habitantes. Desde octubre de 2020 fue parte de las pruebas de la vacuna Sputnik V. Se desconoce el volumen exacto de dosis que han llegado a Venezuela.

El lunes arribó un nuevo lote de la vacuna rusa, que incluiría la segunda dosis, anunció el embajador ruso en Caracas, Sergei Mélik-Bagdasárov, sin dar cifras. El gobierno de Maduro tampoco se ha referido de momento al arribo del primer lote de las vacunas COVAX o el nuevo lote de la Sputnik V. Los vacunados con el antígeno ruso, por su parte, llevan varios meses en espera de ser inoculados con la segunda dosis.

“Bueno la situación es que hace exactamente tres meses me puse la primera dosis y son 3 meses que he estado viniendo a averiguar si hay la segunda pero no la hay", dijo a The Associated Press Andrea Brito, un contador público de 66 años. "Aparentemente llegó ayer el lote con las segundas dosis, pero ya viste lo que me respondieron, que ni siquiera les ha llegado aquí al centro”, añadió.

El domingo en una entrevista por su canal de YouTube, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, le preguntó a Maduro sobre el retraso para inocular la segunda dosis de la vacuna rusa y el gobernante comentó que los proveedores rusos tuvieron que solventar “algunos problemas que tenían con las empresas de producción”.

Moscú ha dicho que va a “garantizar” la vacunación de los venezolanos y hará “todo lo posible” para incrementar los suministros de la vacuna sin dar otros detalles.

Venezuela no ha importado ninguna otra vacuna distinta a las chinas y rusas y tampoco ha autorizado a privados a traer vacunas de manera independiente. Por ello ni Moderna ni Pfizer, entre otras, se estarían aplicando en Venezuela. La vacuna cubana Abdala, en tanto, se ha aplicado, como parte de la fase de pruebas.

En Venezuela --donde el coronavirus no ha azotado con tanta fuerza como en otros países sudamericanos -- se contabilizan más de 341.314 casos positivos y 4.115 fallecidos. La cifra oficial de recuperados hasta el lunes es de 325.336.