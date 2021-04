EEUU vacuna contra COVID a prisioneros en Guantánamo

Alex Brandon/AP

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los reclusos en el centro de detención de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, informó el martes el ejército estadounidense, un día después de haber reanudado la campaña de vacunación en la prisión, la cual fue suspendida meses atrás por críticas del Congreso.

Treinta y dos de los 40 prisioneros en la base estadounidense en Cuba han recibido la primera dosis de la vacuna, informó el Comando Sur en un breve comunicado. No se dieron a conocer más detalles, como el motivo por el que los ocho reclusos restantes no han recibido la vacuna. Los prisioneros no están obligados a inocularse.