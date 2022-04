Mark Lennihan/AP

NUEVA YORK (AP) — A Jack Craven le tomó un año darse cuenta de que no quería pasar el resto de su vida vendiendo artículos en el negocio de mercancías baratas de su familia. También comprendió que su infelicidad con su trabajo estaba afectando su relación con sus seres queridos.

“Me di cuenta de que no hacía lo que quería”, dijo Craven, quien vive en las afueras de Chicago. “Culpaba a los demás de todo lo que no me gustaba”.