Fourteen properties worth a total of more than $8 million changed hands in deeds filed with Ridgefield Town Clerk Wendy Lionetti from Feb. 1-5.

352 West Lane: John M. Papa to 352 West Lane LLC, $400,000.

66 Grove Street Unit B8: Jason Cannella and Danielle Acampora to James T. Whalen Jr., $655,000.

5 Berthier Place: Rajiv P. Goswami to Joseph A. Scarinci and Elise B. Scarinci, $730,000.

4 Wooster Heights Drive: Thomas D. Skillman and Andrea M. Crowley to Mark A. Yunque and Laura A. Yunque, $605,000.

620 Ridgebury Road: Kirk Reynolds and Kennedy Reynolds to Patrick Ledley and Aisling Clancy, $844,000.

12 Outpost Lane: Andrew P. Schmidt and Christa Chu to James Papavasilakis, $235,000.

124 Tanton Hill Road: Ronald A. Rucolas, Jr., and Simone F. Ruccolas (FKA Simone F. Wunderli) to Ronald A. Ruccolas, Jr. and Simone F. Ruccolas, $0.

20 Spring Valley Road: Fernando H. Fuenzalida and Anne M. Fuenzalida to Tomas Bohm and Megan Bohm, $735,000.

383 Bennetts Farm Road: John C. Lefebvre and Deborah Lefebvre to Wesley Bouchia, Justine Bouchia, Angelo Vella and Barbara Vella, $0.

224 West Lane: Rik Dryfoos and Jeannie Dryfoos to Vinay Mehta and Kristin Mehta, $980,000.

517 Main Street Unit 5: 509 Main Street LLC, to Arlene L. Blatt, $1,300,000.

10 Tea House Lane: Timothy F. Trant, Jr., and Karen E. Trant to Gregory Markel and Belinda Markel, $1,585,000.

52 Olcott Way: Domi Explorer LLC to Andrew J. Gilliam, George E. Gilliam (trustee), Diane T. Gilliam, (trustee), Katherine Paige Gilliam (trustee) of the Andrew J. Gilliam Trust, $185,000.

4 Raspberry Lane: Edward J. Baird to Jennifer Esposito and Michael Esposito, $190,000.

10 Outpost Lane: Anna Calapa, Nicholas M. Agent Calapa and Rosalie Agent Desimone to Agnes M. Troy, $275,000.