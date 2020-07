Trump conmuta la sentencia de cárcel de su amigo Roger Stone

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump conmutó el viernes la sentencia de su añejo confidente político Roger Stone, interviniendo de forma extraordinaria en un caso penal que fue central a la investigación sobre Rusia y que concierne a la propia conducta del mandatario.

En unos días Stone, de 67 años, iba a comenzar a cumplir una sentencia de cárcel de 40 meses por mentirle al Congreso, manipular a testigos y obstruir la investigación de la Cámara de Representantes sobre si la campaña de Trump se coludió con Moscú para ganar los comicios de 2016.

La acción, que Trump había anunciado en los últimos días, deja ver la ira persistente del mandatario por la investigación del fiscal especial Robert Mueller, y forma parte de una labor continua del presidente y su gobierno para reescribir la narrativa de una pesquisa que ha ensombrecido a la Casa Blanca desde que comenzó esta administración. Los demócratas, ya de por sí preocupados por el reciente sobreseimiento por parte del Departamento de Justicia del caso contra el primer asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, denunciaron que el presidente está socavando aún más el estado de derecho.

Stone se iba a presentar en la cárcel el martes después de que una corte federal de apelaciones rechazó su intento por postergar la fecha. Pero le dijo a The Associated Press que Trump le llamó el viernes por la noche para decirle que ya no iría a prisión.

“El presidente me dijo que él había decidido, en un acto de clemencia, emitir una conmutación total de mi sentencia, y me exhortó a dedicarme vigorosamente a mi apelación y mi reivindicación”, dijo Stone vía telefónica desde Fort Lauderdale, Florida, donde estaba celebrando con amigos. Dijo que tuvo que pasarse a otro cuarto porque había “demasiadas personas abriendo botellas de champaña aquí”.

Aunque una conmutación no anula las sentencias de culpabilidad de Stone por delitos graves de la misma forma en que lo haría un indulto, le evita tener que ir a la cárcel.