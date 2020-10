Trump asegura estar sano para volver a la batalla electoral

El presidente Donald Trump se retira su mascarilla para pronunciar un discurso desde el balcón del Salón Azul de la Casa Blanca ante partidarios en Washington, el sábado 10 de octubre de 2020. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump aseguró el domingo que está lo suficientemente sano como para volver a la campaña electoral, un día después de que el médico de la Casa Blanca dijera que el mandatario ya no estaba en riesgo de transmitir el coronavirus, aunque no precisó si Trump ya dio negativo en la prueba.

Trump, que el lunes encabezará su primer mitin tras ser diagnosticado con COVID-19, declaró que ahora era “inmune” al virus, una afirmación que era imposible de probar y surge en medio de una serie de preguntas pendientes sobre su salud.

“Soy inmune”, dijo Trump en una entrevista en Fox News. “El presidente está en muy buena forma para librar las batallas”.

En un memorando publicado el sábado por la noche por la Casa Blanca, el doctor Sean Conley dijo que Trump cumplía con los criterios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para interrumpir de manera segura su aislamiento y que, según los “estándares actualmente reconocidos”, ya no se lo consideraba un riesgo de transmisión. El memorando no menciona que Trump haya salido negativo en la prueba del virus.

Algunos expertos médicos dudan que Trump ya no sea capaz de transmitir el nuevo coronavirus. Apenas 10 días después del diagnóstico inicial de infección, no hay forma de saber con certeza que alguien ya no contagia, dijeron.

El memorando se difundió tras la primera aparición pública de Trump desde que regresó a la Casa Blanca luego de ser atendido por COVID-19 en un hospital militar. Cientos de personas se reunieron el sábado por la tarde en el jardín sur de la Casa Blanca para escucharlo.

El presidente se quitó la mascarilla momentos después de salir al balcón para dirigirse a la multitud, en el que fue su regreso a la escena pública cuando faltan poco más de tres semanas para las elecciones.

“Me siento muy bien”, dijo Trump a la multitud, y agregó que estaba agradecido por sus buenos deseos y oraciones mientras se recuperaba. Luego declaró que la pandemia, que ha matado a más de 210.000 estadounidenses, estaba “desapareciendo”.