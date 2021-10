Tras tragedia, piden que disparos se generen por computadora

NUEVA YORK (AP) — Con las imágenes generadas por computadora, parece que el cielo es el límite en cuanto a la magia que Hollywood puede producir: Elaborar universos distópicos. Viajes al espacio, de personas que no son astronautas ni multimillonarias, o viajes de inmersión al futuro, o al pasado a otras épocas.

Pero, tal como se recordó a una conmocionada y afligida industria esta semana, muchas producciones aún utilizan armas —armas reales— al momento de grabar. Y pese a las normas y regulaciones, la gente puede morir por una herida de bala, como ocurrió la semana pasada cuando Alec Baldwin causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins luego de dispararle con una pistola que, según le dijeron, era segura.

La tragedia ha llevado a algunas personas en Hollywood, junto con algunos observadores incrédulos, a preguntarse: ¿Por qué se utilizan armas reales en los sets, cuando las computadoras pueden crear los disparos en la post producción? ¿No es inaceptable el más mínimo riesgo?

Para Alexi Hawley lo es. “Cualquier riesgo es demasiado”, señaló el productor ejecutivo del drama policial de la cadena ABC “The Rookie” en un memorándum enviado al personal el viernes, apuntando que lo ocurrido en Nuevo México “nos ha sacudido a todos”.

“Ya no habrá armas reales en la serie”, escribió en una nota, que fue informada primero por The Hollywood Reporter y confirmada por The Associated Press.

En lugar de eso, señaló, la política será usar réplicas de pistolas, que utilizan balines y no balas, y los fogonazos se añadirán en la post producción.

Por su parte, Craig Zobel, el director de la popular serie dramática protagonizada por Kate Winslet “Mare of Easttown”, pidió a toda la industria seguir el ejemplo y dijo que los disparos en la serie fueron añadidos después de grabarla, aunque en otras de sus producciones ha utilizado armas reales.

“Ya no hay razón para tener armas cargadas con salvas u otra cosa en los sets”, tuiteó Zobel. “Deberían estar prohibidas. Ya hay computadoras. Todos los disparos en ‘Mare of Easttown’ son digitales. Quizás se puede notar la diferencia, pero ¿a quién le importa? Es un riesgo innecesario”.

Durante el fin de semana, se lanzó una solicitud en el sitio change.org para que se prohíba el uso de armas reales en los sets.

La solicitud pedía a Baldwin que utilizará “su poder e influencia” en la industria y promoviera la “Ley Halyna”, la cual prohibiría el uso de armas reales en los sets. En la actualidad, la agencia federal de seguridad en el trabajo de Estados Unidos no se pronuncia al respecto y la mayoría de los estados preferidos para las producciones adoptan un enfoque de no intervención.

Hutchins, de 42 años, falleció y el director Joel Souza resultó herido el jueves en el set de la película “Rust” cuando Baldwin disparó un arma de utilería que un miembro del equipo le dijo inconscientemente que la pistola estaba “fría” o no cargada con municiones reales, de acuerdo con unos documentos judiciales publicados el viernes.

Souza ya fue dado de alta del hospital.

___

Los periodistas de The Associated Press Lindsey Bahr, Lynn Elber en Los Ángeles, Hillel Italie en Nueva York y Lizzie Knight en Londres contribuyeron a este despacho.