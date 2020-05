Talibán dice no tener a contratista desaparecido de EEUU

ISLAMABAD (AP) — Líderes dijeron el domingo a The Associated Press que habían revisado sus filas, incluida la temida red Haqqani, y no tenían retenido a Mark R. Frerichs, un veterano de la Marina estadounidense convertido en contratista, y que desapareci´en Afganistán a finales de enero.

“No tenemos ninguna información sobre el estadounidense desaparecido”, dijo Sohail Shaheen, portavoz político del grupo.

Una segunda fuente talibán familiarizada con las conversaciones con Estados Unidos dijo que el grupo había notificado “formal e informalmente” a las autoridades estadounidenses de que no tenían retenido a Frerichs. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a informar a la prensa.

El enviado de paz de Washington, Zalmay Khalilzad, que negoció un acuerdo de paz con el Talibán firmado en febrero para permitir que Estados Unidos y la OTAN retirasen a sus tropas tras décadas de guerra, pidió la liberación de Frierichs durante sus reuniones de esta semana en Qatar, donde el Talibán mantiene una oficina política.

En un comunicado emitido el sábado por la noche por la embajada estadounidense en Islamabad, Khalilzad también pidió la ayuda de Pakistán para localizar al contratista. El enviado estadounidense llegó el viernes a Islamabad procedente de Doha, antes de dirigirse a India dentro de sus esfuerzos por alcanzar una paz duradera en Afganistán.

El FBI tomó esta semana la inusual medida de publicar un cartel con la imagen de Frerichs, pidiendo información sobre su desaparición y paradero. Es algo que no se ha hecho en incidentes previos de rehenes capturados por talibanes.

En otros casos se han celebrado negociaciones discretas, se ha reunido información y sólo meses más tarde se supo el destino de los rehenes, ya fuera su liberación o que habían fallecido.