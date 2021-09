Sin procesión y con distancia, cubanos honran a su patrona

LA HABANA (AP) — Por segundo año consecutivo y debido a la pandemia, la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba que también es venerada en las tradiciones afrocubanas, se quedó este miércoles sin procesión aunque muchos asistieron a rendirle tributo.

“Pedimos salud para todos los cubanos y que salgamos para adelante”, dijo a The Associated Press la joven Anarelys Moya, de 27 años y quien visitó a la parroquia dedicada a la santa en el municipio de Centro Habana. “Hay muchos muertos y vemos que esto no tiene fin. Salud, salud, salud... es lo que más necesitamos”.