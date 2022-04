Shanghái: Hospital paga precio por respuesta china al COVID

AP

BEIJING (AP) — Una serie de muertes de pacientes geriátricos en un hospital de Shanghái subraya las peligrosas consecuencias de la obstinada estrategia de China de cero COVID-19 en medio de un brote creciente en la ciudad de 26 millones de habitantes.

Varios pacientes han fallecido en el Hospital Geriátrico Donghai de Shanghái, dijeron parientes de los enfermos a The Associated Press. Dicen que sus seres queridos no fueron atendidos de manera adecuada luego de que los cuidadores que entraron en contacto con el virus fueron retirados y puestos en cuarentena, de acuerdo con las estrictas normativas sobre la pandemia, con lo que el hospital se fue quedando sin personal.