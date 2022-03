of

CARACAS (AP) — Tiene músculos definidos y una mano de hierro. Usa calzoncillos sobre un traje rojo y porta una capa azul. Su nombre es Súper Bigote y es la serie animada de un superhéroe venezolano inspirado en el presidente Nicolás Maduro.

La caricatura, transmitida por la televisión estatal, lleva seis capítulos desde su estreno en diciembre de 2021, con una duración de dos minutos cada uno.

“Si ellos tienen a Superman (Estados Unidos), nosotros tenemos a Súper Bigote… Ese Súper Bigote lo hizo un grupo de jodedores (bromistas) para burlarse de los héroes de ellos (Estados Unidos)”, dijo Maduro durante una alocución en febrero de este año.

Caracas y Washington mantuvieron tensas relaciones diplomáticas hasta que se rompieron en 2019 cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump reconoció como mandatario interino de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó.

El enemigo de Súper Bigote es un personaje con un tupido copete y antifaz negro. Su cabello amarillo se suele interpretar como una referencia a Trump.

Desde la oficina oval de la Casa Blanca, el villano manda órdenes y dinero a sus secuaces -representados por personajes con facciones similares a conocidos líderes opositores venezolanos- que impiden la llegada de vacunas e insumos médicos.

Pero Súper Bigote destruye a sus enemigos con su mano de hierro y la ayuda de sus “súper amigos”, inspirados en integrantes del gabinete presidencial.

“Nicolás Maduro necesita fortalecer su imagen en vías al próximo proceso electoral”, dijo a The Associated Press el sociólogo venezolano Trino Márquez sobre la creación de la caricatura y en referencia a las elecciones presidenciales de 2024.

Según encuestadoras independientes, el actual presidente venezolano tiene entre 17% y 24% de aceptación en la población. “No es como Hugo Chávez, Hugo Chávez era la figura indiscutible”, añadió Márquez en mención al carismático presidente que gobernó el país con altos niveles de popularidad por 14 años y, quien antes de morir en 2013, dejó a Maduro al mando.

En el primer capítulo el villano presiona un botón y envía un avión que emana ondas sobre Venezuela, dejando al país sin luz, lo que rememora cuando en 2019 la nación petrolera se quedó sin electricidad por varios días. En aquel momento Maduro dijo que el apagón fue causado por un ataque de “ondas electromagnéticas”.

Por años Venezuela ha estado sumergida en una crisis económica, política y social con escasez de alimentos y medicinas. En cada ocasión, el gobernante acusa de “sabotajes” a la oposición venezolana y a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.

Durante las festividades de carnaval, donde es común que los niños salgan a las calles disfrazados de superhéroes y personajes de series, varios portaron el traje de Súper Bigote. Según un reporte de la televisora estatal, los disfraces fueron confeccionados por consejos comunales, grupos comunitarios alineados al gobierno.

“Aquí tenemos a Súper Bigote, porque nosotros estamos representando el ataque brutal que nos tiene el imperio (Estados Unidos) y aquí tenemos un superhéroe que se llama Nicolás Maduro”, dijo a AP Josefina Hernández, de 59 años, durante una celebración del carnaval al sur Caracas.

En el pasado en eventos gubernamentales se han visto niños disfrazados de Chávez e incluso de los empaques de alimentos entregados en programas sociales.

Según Márquez, estas acciones buscan exaltar el culto al líder en un país donde es común ver vallas, paredes e instituciones públicas con imágenes de Maduro, Chávez y Simón Bolívar, el libertador del país, prácticas comunes también en Corea del Norte, China o Rusia.

“No me parece que sea un superhéroe… es una imitación de Superman… No sé con qué fin quieren esto, pero yo no estoy de acuerdo”, dijo Yusbeir Pérez, de 32 años, en un desfile de disfraces en Caracas.