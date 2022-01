Roban 300 placas de bronce de cementerio judío en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — La Asociación Mutual Israelita Argentina denunció el domingo el robo de más de 300 placas de bronce de tumbas del cementerio judío bonaerense de La Tablada, y criticó la pasividad de las autoridades encargadas de su protección.

“Con enorme consternación y absoluta desazón ante otro reiterado y repudiable ataque”, la AMIA reportó en un comunicado el robo de las placas de tumbas situadas en el camino principal y otros sectores de la llamada “parte vieja” del cementerio de La Tablada, situado en La Matanza, una de las zonas más pobladas de Buenos Aires.

El robo ocurrió “a pesar de las numerosas denuncias efectuadas en sede policial, y a pesar de los reiterados e infructuosos reclamos elevados ante las autoridades" del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que cumplan con su deber de brindar la protección, manifestó. Lamentó también la reiteración de este tipo de delitos, teniendo en cuenta el “carácter sagrado y religioso del lugar”.

La “repudiable reiteración de robos” en el predio afecta y hiere la sensibilidad de los integrantes de la comunidad, cuyos seres queridos descansan en el que es "uno de los cementerios judíos más importantes de América”, agregó la asociación.

La AMIA dijo también que, una vez realizado un estudio detallado de los daños, se comunicará con los familiares de las personas cuyas sepulturas fueron agredidas para notificarles el alcance de los mismos.

The Associated Press intentó contactar al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para obtener su versión, pero no obtuvo respuesta.