COPENHAGUE (AP) — Cientos de personas acudieron el lunes al centro comercial donde ocurrió un tiroteo en Copenhague a fin de guardar un minuto de silencio en honor a las tres víctimas mortales.

El enorme centro comercial Field’s había reabierto apenas unas horas antes por primera vez desde el suceso ocurrido el 3 de julio que impactó a Dinamarca.

Una joven de 17 años y un varón de esa misma edad, al igual que un ciudadano ruso de 47, murieron en el atentado, presuntamente cometido por un danés de 22 años que al parecer disparó al azar.

Ni las víctimas ni el sospechoso pueden ser identificados debido a una orden judicial.

Otras cuatro personas fueron hospitalizadas en condición crítica pero estable tras resultar lesionadas por las balas. En total, unas 20 personas resultaron lastimadas, la mayoría de ellas en la estampida desatada cuando estallaron los disparos en el centro comercial, ubicado en las afueras de la capital danesa.

“En nombre de Field’s les damos la bienvenida”, dijo una voz por los altoparlantes al concluir el minuto de silencio en el centro comercial, uno de los más grandes del país con más de 130 tiendas, un cine, oficinas y clínicas.

Casper Østergaard, gerente de un supermercado ubicado dentro del centro comercial, declaró a la emisora DR que “hay una gran diferencia en cómo se sienten los empleados hoy. Algunos están bien, otros están pasando dificultades”.

Liza Ibrahim, quien trabaja en una clínica dental en el centro comercial y quien no estaba en el lugar cuando ocurrió el tiroteo, dijo a DR: “El corazón me está latiendo un poco más duro que lo normal, y no me siento cómoda entrando allí sola”.

Si bien se desconoce el motivo del crimen, la policía ha descartado que se trate de terrorismo. El sospechoso, capturado unos 13 minutos después de que empezó a disparar, está detenido en una clínica psiquiátrica, bajo cargos preliminares de asesinato e intento de asesinato.