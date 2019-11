Ridgefield High School unveils first quarter honor roll

Ridgefield High School Ridgefield High School Photo: Ridgefield High School / Contributed Photo Photo: Ridgefield High School / Contributed Photo Image 1 of / 1 Caption Close Ridgefield High School unveils first quarter honor roll 1 / 1 Back to Gallery

Ridgefield High School has released the first-quarter honor roll for the 2019-20 school year.

High Honors

Grade 9

Matthew Addotta, Ava Anderson, Benjamin Anderson, Joseph Archer, Cassidy Arent, Alyson Barczak, Maxfield Barlow, Samantha Barone, Sebastian Beaver, Harrison Beckenstein, Cormac Bellotti, Tyler Berman, Juan Pablo Bichara Guzman, Stephanie Bissing, Thomas Bittencourt, Drew Blackman, Charlotte Bowler, Emily Bradburn, Kathryn Brand, Evelyn Briody, Juan Pablo Briones Lopez, Christopher Brown, Hunter Brown, Jared Brown, Sophie Browning, Elizabeth Buonocore, Jaimee Burke, Noah Burra, Noel Burra, Nathaniel Carter, Bella Caterina, Maya Chauhan, Matthew Ciminiello, Nathan Cohen, Elton Coku, Emma Costello, Molly Crist, Isabella Crowley, Gabriel Da Costa Campos, Ryder Dadasovich, Quinn Davis, Emma Dawson, Katelyn DeRaffele, Caroline DelGiudice, Leila Devoe, Anna Dinkel, Alexander Doman, Hadley Drever, Carson Driscoll, Liam Edson, Brooke Elliott, Sophia Farenga, Jack Federici, Emma Ferreira, Emma Findlay, Jackson Fiore, Cole Firstbrook, Cora Fitzgerald, Deirdre Flanagan, Andrew Forster, Amanda Gallagher, James Gallo, Elizabeth Garson, Gabrielle Genna, Peter Genova, Lia Giusio, Eli Goodwin, Timothy Grove, Aditi Gupta, Ivan Gupta, Jeremy Haber, Sarah Hackenburg, Ainsley Haines, William Hanna, George Henry, Paul Hickey, Christopher Hill, Anders Hoemann, Jared Hogan, Motria Holian, Grace Hooker, Ciara Hourihan, Audrey Huff, Henry Idone, Joseph Isaac, Stephanie Iwinski, Annabel Johanson, Gavin Johnston, Meredith Joo, Arthur Kardos, Jordan Katz, Georgia Keller, Justin Keller, Caroline Kelly, Charlotte Kemp, Andie Kiernan, Skylar Kleinman, Sara Klosowski, Hayden Kokas, Diana Kovacs, Dylan Kratz, Kai Kuwata, Michael Latauska, Alexander Lenz, James Leonard, Emma Levine, Mia Libonati, Walker Liebowitz, Patrick Llewellyn, Alice Lombardo, Valeriya Lunyakova, Grace Lynne, John Macko, Natalie Magee, Jaden Mahoney, Kirthana Marepalli, Rhys Markham, Gabriel Martin, Auden Masotta, Liliana Matte, Malina Maxham, Abigail McCormick, Regan McGrath, Keelan McQuilkin, Sydney Michel, Shane Miller, Jean Moncayo, Matthew Neligan, Cybele Niemeyer, Victor Nilsson, Charlotte Norcross, Cecilia O'Malley, Ignas Panavas, Oksana Patricio, Jackson Penn, Maya Pereyra, Tor Petersen, Gianna Petroccio, Kristina Petzold, Kavya Podila, Sameer Premji, Keshavan Primavera, Alexander Prokopczyk, Savannah Reyes, Sarah Rizzio, Ava Rodgers, Madelyn Rose, Benjamin Rosenbaum, Milo Rosenzweig, Francesca Rossi, Pablo Rubio Lucia, Alexander Sabella, Jacob Sakdinan, Ivy Salazar, Lucas Salazar Anaya, Nora Schoenherr, Evyn Schreiber, Zoe Sciullo, Aiden Scully, Brooklyn Showah, Julia Signorelli, Samantha Silvestri, Kayleen Smith, Zachary Smuckler, Kyle Sonders, Susanna Stoddart, Julia Stopper, Frank Tammaro, Caroline Thaxton, Callie Thompson, Danielle Tomasetti, Grace Tomasetti, Ruby Touchard, Emma Trinh, Eva Trotter, Madeline Trotter, Isabella Tuccio, Matthew Uy, Corrie Vakil, Jacob Voellmicke, Joseph Wagnblas, Heather Wallace, Ethan Walls, Charlotte Ward, Maxime Weng, Gavin White, Cheyla Williams, Lucas Williams, Ryan Williams, Nicole Winkeleer, Carol Wu, Kayla Yi, Tiffany Yin, James Young, Claire Zhang, Julia Zvon

Grade 10

Megan Adakonis, Joseph Addotta, James Ahern, Alena Alexander, Kavya Anand, Alexia Anglade, Brooke Axel, Jackson Badeer, Marguerite Bellotti, Evan Bellusci, Alexander Blaha, Nathan Blaha, Riley Blake, Griffin Blood, Ana Clara Botelho Trufem Braga, Alyssa Boxer, Lauren Brooks, Emily Brown, Carl Browning, Matthew Bucciero, Nathan Burra, Arianna Calle, Lindsay Carroll, Julia Carrozza, Lola Casano, Hersha Chauhan, Molly Christel, Carli Ciavarelli, Mia Ciavarelli, Julia Clavi, Miranda Clements, Meredith Clifford, Christopher Colletto, Evan Collins, Ryan Colsey, Morgan Cone, Justine Corsilia, Finn Cronin, Alyza Crook, Christopher D'Orso, Sofia Daigle, Morgan Dalton, Lily Daubenspeck, Hailey DeWalt, Sophie Desmarais, Olivia Dillon, Ryan Donovan, Alexandra Eagle, Alexander Emery, Adelaine Fincham, Emily Fox, Brooke Fuller, Grace Galasso, Curran Garganigo, Sofia Garrett, Nina Gatje, Cailin Goetz, Ayla Goldstein, Violeta Gracia Pardos, Sara Hansen, Annie Haughney, Olivia Heimbauer, Tessa Hilford, Coleman Hoffner, Elizabeth Holloway, James Hooker, Caroline Imbrogno, Tyler Ingram, Timothy Isidro, Benjamin Jolly, Chloe Jureller, Moera Kamimura, Sydney Katz, Karilyn Keaveny, Lauren Kim, Reed Koh, Ariel Langberg, Evie Langston, Jessica Lavorgna, Abigail Lepanto, Henry Levitt, Camryn Liem, Robert Liesegang, Charles Loeber, Jared Lugones, Molly Lyons, William Magee, Alexander Mandelker, Brooke Manganiello, Alison Manolakakis, Jaquelyn Mantione, Samuel Martin, Sean Maue, Kyle McCormick, Caroline McGrath, Presley Milton, Ella Miner, Jordan Anna Mooney, Stella Morelli, Molly Moriarty, Eliza Morris, Zachary Muldoon, Ian Murdock, Eloise Murphy, Morgan Murphy, Priya Natarajan, Alexander Ni, Eva Niemeyer, James Nightingale, Emma Nilsson, Sean O'Hara, Summer Pascua, Jillian Pastore, Sasha Peck, Kaylie Perhamus, Emma Phair, Caroline Pickett, Claire Poremba, Sabrina Porter, Melissa Pratt, Allison Price, Anna Rapaglia, Kyle Rapp, Katherine Rector, Isabel Redrup, Riley Riebling, Scott Robert, Evia Rodriguez, Natalia Roseff, Rachel Rudnicki, Leo Santisi, Alexa Sasse, Naomi Schluetter, Abby Segalman, Natalie Sganga, Sara Shepherd, Solhwi Shim, Lindsay Sierakowski, Ethan Snyder, Michael Stamatis, Ava Steneken, Kaden Thompson, Finn Tidbury, Lauren Toia, Alexis Urbanz, Caroline Vilinskis, Benjamin Ward, Katherine Ward, Madeline Weir, Haydn Wilfinger, Sophie Williams, Emma Young, Harley Zins, Andrei Zubek, Adin Zusel, Ellis Zusel, Josiah deGrasse

Grade 11

Beatrice Altopp, Kaitlyn Arbucci, William Baker, Luke Barrientos, Alyson Bell, Jack Bohrer, Annika Bonwetsch, Luke Boylan, Ainsley Brady, Kian Broderick, Steven Brodsky, Mitchell Brown, Connor Bruce, Emily Buonocore, Alison Caiola, Skyler Campbell, Spencer Carlson, Evelyn Carr, Francesco Carro, Ellie Carter, Kelly Chittenden, Kenneth Choi, Olivia Clausen, Caroline Clifford, Michael Conciatore, Christopher Cordano, Jacob Corsilia, Alexandra Costigan, Shea Coughlin, Katelyn Cox, Connor Craigen, Ryan Crist, Maxwell Crowley, Cameron Cummins, Maeve Cunningham, Brett D'Alexander, Luke D'Antonio, Lukas Dapkus, Makena Davi, Ava De Palo, Alyssa DeStefano, Olivia DeStefano, Brendan DiMiceli, Alexandra Dillulio, Liam Dinnan, Miranda Dodd, Kate Dougherty, Megan Dunphy, Selin Durmus, Gavin Egerton, Matthew Eiben, Natalie Esikumo, Chad Eskenazi, Alexander Failla, Lily Faillaci, Olivia Federici, Andrew Filippelli, Aidan Flaherty, Kathryn Fleming, Kathleen Flynn, Tara Ford, Emily Fox, Bridget Galloway, Sydney Giordano, Katherine Gray, Gianna Greco, Jonathan Green, Julia Grey, Claire Griffin, Grady Griffin, Emory Haines, Abigail Hawkins, Aaron Haynos, Kiralyse Hermann, Diego Hernandez, Luke Hisiger, Bridgette Hogan, Matthew Hogan, Logan Holder, Jack Hudson, Liam Huff, Connor Hunt, Jonathan Jelkovac, Matthew Johnston, Dylan Jones, Ella Kagan, Lakshmi Kanumuri, Evan Kaye, Lucas Kaye, Maxwell Kaye, Brian Keaveny, Eli Keeler, Kloe Keidel, Liam Keppler, Grayson Kilmartin, Alyson Kirsch, Harrison Konopka, Michael Kovacs, Nina Kropas, Lucinda Kubrin, Logan Lachemann, Christopher Lanzarone, Matthew Levy, Timothy Llewellyn, Isabelle Lubguban, Danlin Luo, Isabella Lussi, Kara Macdonald, Joseph Mahoney, Matthew Martinez, Grace Matthews, Natalia Maxham, Rory McGrath, Samantha McLemore, Norah McNeece, Ariana Mirfakhraie, Lashawnna Mullins, Tyler Munson, Shreyas Nandan, Jamie Narciso, Miranda Neligan, Echo Nielsen, Emmett O'Malley, Cate Ousey, Christian Perkins, Ella Prial, Sophia Puchall, Jeffrey Pupazzoni, Sydney Reardon, Natasha Riek, Casey Schmer, Astrid Schoenly, Alexa Serby, Hannah Seward, Mason Sibley, Matthew Silliman, Avery Simoneau, Devansi Sinha, Anna Skare, Jillian Skor, Tarah Sleight, William Stewart, Megan Sullivan, Miriam Sullivan, Rachel Tomasetti, Sarah Tonra, Jackson Trotter, Anna Vasconcelos, Isabel Voellmicke, Dmitri Volkov, Alexandra Westrick, Kelsi Wilkenloh, Brendan Williams, Tess Williams, Matthew Wong, Stephanie Zacharakos, Emily Zagorec, Michael Zvon

Grade 12

Julissa Acevedo, Luela Alexander, Laura Anandappa, Robert Arent, Caitlin Aronson, Marc Aussavis, Ian Austin, Kellan Barrett, Lucy Basile, Dennis Behunick, Savannah Bell, Todd Benson, Adam Biernat, Alexander Bissing, Dylan Black, Ritwik Bose, Hannah Boylan, Alice Bradburn, John Briody, David Brodsky, Hanna Brody, Matthew Brooks, Matthew Brooks, Warren Brooks, Hailey Brown, David Bryce, Frank Bua, Jillian Buczek, Pablo Carmona, Matthew Carpenter, Emily Carr-Lonoff, Isabella Carrozza, Juliette Castagna, Stephen Chen, Emily Christel, Simone Ciaccia, Jillian Collins, Alana Condron, Kate Connors, Annie Cozens, Stephanie D'Orso, Mackenzie Dalton, Edward Daubenspeck, Trevor DeMarco, Raymond Dearth, Dylan Desmarais, Nicholas Dillon, Allison Donnelly, Carolyn Donovan, Dennis Dowding, Madeline Edgerly, Emily Eichner, James Englert, Zella Ertl, William Everdell, Michael Ferrandino, Jillian Feurman, Michaela Fitzgerald, Liam Flaherty, Jack Flanagan, Dylan Flood, Gina Formisano, Kate Gallagher, Molly Gels, Isabella Giordano, Grace Goldberg, Jack Gonzalez, Riley Gousse, Sabrina Grizzaffi, Joshua Grossman, Amy Grove, Tyler Hadar, Bailey Harriott, Jessica Hay, Zoe Higginson, Colin Hogan, Luke Holian, William Hooker, James Hourihan, Christopher Hulbert, Sarah Isaac, Ella Isley, Shane Jaeger, Jack Johanson, Aelish Johnstone, Simon Jupp, Isabella Jureller, Melanie Kardos, Graciela Kennally-Presslaff, Cassidy Kepcher, Jeannette Kim, Alexandra Kinkead, Megan Klosowski, Emma Klotz, Christopher Knachel, Ana Kowalczyk, Katherine Landler, Emma Langis, Katherine Langis, Conor Lavelle, Matthew Lefebvre, Juliana Lepanto, Andrew Li, Joyce Li, Ella Liu, Katherine Lynch, Emma Lyons, Charles MacArthur, Taylor MacDonald, Maxwell Maceluch, John Madore, Caroline Malley, Nicholas Mantione, Cameron McClellan, Caroline McGeary, Julia McGeary, Falyn McGoey, Kiley McNamara, Kevin McNicholas, Questin McQuilkin, Finn Meachem, Makana Meier, Henry Meyler, Lily Meyler, Margaret Moran, Aurora Mu, Charles Mueller, Ajay Natarajan, Stephen Nazworth, Linney O'Malley, Ryan O'Sullivan, Eliza Oakes, Jacquelyn Palmiotto, Jennifer Paul, Jonah Pereyra, Reva Podila, Timothy Porter, Ryan Pratt, Walker Pratt, Seth Prusko, Isabelle Pugh, Holden Quane, Leo Rector, Raquel Robinson, Hailey Robson, Alec Rodriguez, Ben Sakdinan, Arshdeep Sandhu, Zachary Sawtelle, Sarah Scheck, Maximus Schoepfer, Olivia Seal, Emily Sganga, Timothy Sganga, William Sibley, Chiara Signorelli, Sophie Simonsen, Caitlin Slaminko, Joshua Smith, Brian Song, Matthew Sorgie, Christian Spallone, Alessia Standish, Miles Stoddart, Samuel Sulzinsky, Ryan Taylor, Alyssa Teutemacher, Lauren Thompson, Brendan Tierney, Lauren Tsai, Quentin Vergara, Kate Wagner, Jenna Walls, Michael Wang, Luke Welsh, Olivia Wieland, Abigail Winkler, Stephanie Yee, Dylan Zappala, Valerie Zhang, Grace Zieman

Honors

Grade 9

Justin Adakonis, Natalia Ayala, Lillian Barone, Marcello Bates, Michael Bianco, Emma Bordeaux, Hayden Brown, Ian Brown, Isabelle Campbell, Jacob Cascioli, James Celiberti, Brendan Craigen, Ryan Crawford, Kevin Cunningham, Liam Delaney, Kyra Dempster, John Dent, David DiAcri, Ariana DiLaura, Sophia Dotterer, James Dunphy, Annabel Earle-Hecht, Teagan Flynn, Phoebe Fogerty-Bell, Aidan Fremed, Benjamin Gordon, Zachary Gousse, Isaac Graber, Myles Gythfeldt, Alejandro Haerter, Robert Hinkle, Henry Hirsch, Isabel Howell, Daniel Jensen, Nandini Kalani, Kathleen Kennedy, Benjamin Kiefaber, Evan Koerner, Elizabeth Kuhn, Isabella Lacey, Katherine Lasberg, Kailyn Leon, Sophia Lescinskas, Jake Lichten, Maxine Lynch, Rebecca Lynch, Elizabeth Margewicz, Charles Marino, Charlotte Mayson, Kai Meier, Kruz Meier, Emma Minardi, Jack Montanaro, Zachary Mountain, Madison Mueller, Sean Mulhall, Kenneth Muller, John Myers, Abigail Nelson, Matthew Nightingale, Itai Nizan, Ryan O'Connor, Jamie O'Sullivan, Lianie Ochoa, Matthew Olkoski, Steven Parrett, Catherine Patterson, Harrison Pratt, Henry Regnery, Samantha Rodriguez, Noah Rose, Leah Rosen, Zachary Rosenblatt, Maya Rubio, Liam Sabido, Jake Salmore, Ruby Saloom, William Scheffel, Briony Sekelsky, Liam Shea, Axel Simonsen, Jalen Simpson, Ryan Slaminko, Marek Sobocinski, Spencer Soleiman, Nicholas Svendsen, Kathleen Tebbe, Samantha Thomas, Declan Tobin, Paige Toran, Jacob Tschudy, Ian Uecker, Jordan Varian, Guhan Vel, Max Wolfenden, Maddox Yu, Zoey Zappala

Grade 10

Jade Ascher, Melissa Ascher, Joshua Barnett, Evan Bender, Marley Bender, Adeline Blandford, Aidan Bogursky, Miranda Bonitatebus, Ella Brassinga, Abigail Breitenbach, Jada Briscoe, Ella Brown, Daniel Bucciero, Brendan Busby, Maxwell Butler, Emiliano Caballero Maldonado, Alexandra Cacciapaglia, Carina Carfi, Benjamin Carr-Lonoff, Andrew Castelluccio, Avery Cauchon, Christian Chang, Jacqueline Chelednik, Tiffany Chen, Alexa Civale, Emma Coakley, Stephen Colletto, Stella DeBeech, Isabella DeSantis, Carter Deane, William Despirito, Justin DiFabio, Katherine Dowd, Jonathon Dowding, Alexis Dunn, Bianca Ennis, Amelia Fennessey, Lucas Ferreira, Luca Filgueira, Owen Foley, Taryn Furey, Sean Gabello, Samantha Gagnon, Matthew Gallagher, Logan Gels, Grady Gernert, Emma Gibson, Christopher Hamilton, Miranda Harmer, Melissa Harris, Angus Inall, Emma Joyce, Ingrid Karlson, Eliana Kennally-Presslaff, Benjamin Klotz, Alexandra Koelzer, Dominick Kopacz, Allison Kramer, Christopher Lauretani, Terry Li, David Llanos, Henry Luft, Carson Lust, Matthew Marczak, Jacob Margolin, Nicholas Masi, Matthew McDonough, Ethan McGerald, John McGoey, Jack McGuire, Benjamin Mickool, Luke Mignano, Quinton Miller, Ritvika Misra, Kendra Mulhern, Alyssa Napoli, Michael Narciso, Avery O'Brien, Colin O'Keefe, Kai O'Malley, Allison Ouellette, Camille Patry-Beran, Nicolas Pelaez, Eric Pereira, Alexandra Pnev, Phoebe Poremba, Sarah Pratt, Ava Quane, Sarah Rapaglia, Philip Reiner, Olivia Resnick, William Richards, James Riina, Sophia Riina, Amanda Roberts, Ava Rodgers, Sydney Rosen, David Ryan, Catharine Salazar, Jack Schaefer, Sophia Scholl, Cara Sheafe, Matthew Shepard, Hailey Sheppard, Kyle Showstead, Justin Silliman, Angelina Stofka, Mitchell Tatge, Madeline Thomas, Christian Thompson, Ashlee Tuccio, Nicholas Verbitsky, Henri Vieltojarvi, Daniel Weiss, Claire Wilkinson, Luke Winkler, Kevin Yang

Grade 11

Malik Adebimpe, Nicholas Agliardo, Audrey Albis, Faith Arnold, Grayson Artzt, Jillian Bailas, Guillermo Bichara Guzman, Alexander Bornstein, Santiago Briones Lopez, Noah Butler, Christian Calabro, Liam Carcich, Jackson Carter, Margaux Class, Harrison Cluney, Aaron Cohen, Evan Coles, Christina Colin, Tristen Connelly, Audrey Conte, Gianni Coraci, Sean Courtney, Ava Critchell, Alexander D'Entrone, Eliza Dai, Alexander Dankowski, Gillian Davis, Kyra Davis, Charles DeMatteo, Chaz DellaCorte, Timothy Dent, Vanessa Diana, Finn Dinkel, Leah Dodd, Andrew Dong, Steven Eiben, Hunter Eskenazi, Cameron Farrow, Matthew Flavin, Michela Flood, Nya Fozouni, Sean Fuchs, Sarah Gagliardi, Shane Gagliardi, Samuel Gardos, Katherine Garson, Deana Garst, Shelagh Garst, Sofia Gasparo, Owen Gaydos, Rylie Giles, Abigail Gioffre, Ludwin Godoy, Madison Gotti, Gabriel Guter, Brett Hall, Connor Hall, Ethan Hall, Conor Hankla, Jason Hartnett, Julia Herlihy, Logan Higginson, Tristan Ho, Ainsley Hoemann, Susanna Howard, Zhiyan Huang, Edward Hunter, Victoria Hyatt, Phoebe Inall, Wyatt Jacobson, Erik Janzon, Michaela Kane, Charles King, Julia Knick, Aidan Kratz, Sophia LaManna, Caroline Lasberg, Kayla Lavatori, Corinne LeCroy, Katrina Lebl, Justin Leonard, Luke Lescinskas, Catherine Maguire, Kelaan Mantoura, Grace Matz, Holly Mauro, Kaelyn McEvoy, William McNeill, Antonia Mercurio, Audra Miller, Ethan Mills, Sarah Moussavi, Maiki Muursepp, Charles Namiot, Hadley Nussbaum, Julia Palmiotto, Jamie Pan, Philip Panzeca, Sophie Parks, Diego Pepe, Christian Perez, Leif Perkins, Riley Peters, Anne Pfohl, Joseph Potel, Tyler Pougnet, Andrew Preston, Antonella Risi, Lillian Roberts, Mills Rosenblatt, Gianna Rus, William Ruscoe, Caroline Schechter, Carter Schroppe, Ryan Shirvell, Iryna Simpson, Owen Sleigh, Serena Stein, Abigail Sutcliffe, Samantha Svendsen, Vishnu Thirupathi, Harriette Thomas, Ryan Tullo, Xander Van Den Nieuwenhuizen, Daniella Vucci, Kristen Wagnblas, Olivia Wanicka, Frederick Whipple, Jack Williams, Madeleine Wilson, Alexis Zacharakos, Kate Zangre, Matthew Zhang, Hannah Zipkin, Benjamin Zou, Lisa van Gompel, Kaitlin van der Noll

Grade 12

Andrew Albano, Callie Amill, Eleanor Andresen, Charlotte Anglade, Lindsay Bertolino, Maxwell Bornstein, Philip Bouchev, Ellie Brady, Benjamin Brewster, Addison Brown, Grace Bucci, William Carbonari, Christopher Clark, Shane Clements, Charles Coffin, Marie Condron, Ava Cowles, Tiago Da Costa Campos, Emilia Daly, William Daly, Jianni De La Cruz, Philip DeRaffele, Madelyn Dec, David Deem, Jacob Dell, Griffin Dempster, Caroline Dougherty, Jack Dowd, Rory Dulecki, Connor Duncan, Julia Fandetti, Claire Filaski, William Fleming, Audrey Forster, Daniel Furneri, Alyssa Gagnon, Victoria Gibian, Tatiana Gonzalez, Dean Habeeb, Alexander Hanna, Colin Hartmayer, Lexi Held, Luke Hruska, Alexandra Imbrogno, Catherine Irving, Elizabeth Jasminski, Hannah Jay, Laura Jeniski, Simonne Jesuthasan, Grant Jones, Gunnar Karlson, Emma Kiernan, Thomas Kisciras, Makena Klinkowize, Julia Kocsis, Jackson Kuwata, Colin LaCoille, Jackson LaValley, Celine Lee, Matthew Lincoln, Emelia Liu, Lorence Lukanyuk, Christopher Macchia, Ryan Maguire, Grantham Martin, Nina Masi, John Mathes, Conor McCann, Kiera McCrohan, Samuel McDonough, Luke McGarrity, Madeline McGrath, Mikayla Melahn, Kaitlyn Mitchell, Paola Morgan, Siobhan Morris, Kendal Mountain, Madelyn Muldoon, Olivia Nazworth, Helen Ni, Kory Nossan, Margaret Pell, Brooke Pougnet, Emma Ratnavel, Deziree Rendon, Patrick Rigby, Austin Rivera, Mia Rizzo, Lauren Rose, James Rush, Clodagh Ryan, Mia Sansone, Chelsea Schwartz, Liliana Scott, Ryan Sierakowski, Stefan Sigurdsson, Tyra Small, Liam Smith, Sophia Smith, Niels Sogaard, Trevor Soli, Maxwell Stafford, Joseph Suozzi, Derek Szpakowski, Claire Tannian, Colin Tarpey, Charlie Tidbury, Hannah Tomasetti, Benjamin Toperzer, Delaney Towers, Isabel Trinkaus, Isabelle Trozzi, Harini Vel, Mathilde Verbitsky, Leena Vieltojarvi, Louis Vucci, Kiley Walsh, Eleanor Walton, Brennan Ward, Lily Warren, Devin Watts, Aubrey White, Martin Wirth