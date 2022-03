Retornan a turistas rusos varados en el Caribe por la guerra

VARADERO, Cuba (AP) — Cientos de turistas rusos que quedaron varados en playas de Cuba y República Dominicana luego de que la Unión Europea cerró su espacio aéreo a los aviones comerciales de Rusia en respuesta a la invasión a Ucrania, fueron enviados de regreso a su país en varios vuelos chárter.

Entre la tarde del domingo y la mañana del lunes saldrán cuatro vuelos desde el famoso centro turístico de Varadero hacia Moscú con poco más de 1.800 vacacionistas, dijo a The Associated Press una funcionaria aeroportuaria cubana, que pidió no se le identificara porque no estaba autorizada a hacer declaraciones públicas.