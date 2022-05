Programa Mundial de Alimentos pide a ricos donar más

DAVOS, Suiza (AP) — El director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dijo el lunes a los multimillonarios que es “momento de dar un paso al frente” ante la amenaza global de inseguridad alimentaria debido a la guerra de Rusia en Ucrania, e indicó que ha visto señales alentadoras de algunas de las personas más acaudaladas del planeta, como Elon Musk y Jeff Bezos.

El director ejecutivo de la agencia, David Beasley, se basó en un intercambio que sostuvo con Musk en redes sociales el año pasado, cuando el director general de Tesla desafió a activistas políticos a demostrar cómo es que un donativo de 6.000 millones de dólares al que aspira el programa podría resolver el problema del hambre a nivel mundial.

Desde entonces, “Musk destinó 6.000 millones de dólares a una fundación. Pero todo el mundo pensó que venía a nosotros, pero aún no lo hemos recibido. Así que tengo esperanzas”, dijo Beasley a The Associated Press en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde se han reunido algunas de las élites y de los mayores multimillonarios del mundo.

“No sé que se necesitará”, dijo sobre Musk. “Estamos intentando todos los enfoques posibles: Elon, necesitamos tu ayuda, hermano”.

Musk y Bezos no respondieron de inmediato a correos electrónicos u otros mensajes solicitándoles sus comentarios.

Musk es el hombre más rico del mundo. En noviembre pasado donó unos 5 millones de acciones de Tesla con un valor aproximado de 5.700 millones de dólares a una organización caritativa no identificada, según un archivo regulatorio.

El donativo fue realizado después de que Musk tuiteó a finales de octubre que vendería 6.000 millones de dólares en acciones de Tesla y le daría el dinero al Programa Mundial de Alimentos si la organización describía la manera en que el dinero resolvería el problema del hambre mundial. El documento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no menciona a nadie que haya recibido el donativo de Musk.