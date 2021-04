Policía de Israel arresta a decenas en choques en Jerusalén

JERUSALÉN (AP) — Cuarenta y cuatro personas fueron detenidas y 20 policías resultaron heridos en una noche de caos en Jerusalén, donde las fuerzas de seguridad israelíes se enfrentaron tanto a palestinos molestos por las restricciones durante el Ramadán como a extremistas judíos que celebraron una marcha antiárabe cerca.

Las tensiones en Jerusalén, una pieza clave en el conflicto árabe-israelí y que alberga lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, se han avivado en los últimos días. Los residentes se prepararon para posibles disturbios antes de las oraciones musulmanas del viernes, y la policía reforzó la seguridad.

Los palestinos se han enfrentado a la policía israelí todas las noches desde el inicio del Ramadán, el mes sagrado del islam. Las tensiones comenzaron cuando las autoridades colocaron barricadas en el exterior de la Puerta de Damasco, en la Ciudad Vieja, donde los musulmanes suelen reunirse para pasar la noche tras el ayuno diurno.

El jueves en la noche, cientos de palestinos arrojaron piedras y botellas a la policía, que empleó un cañón de agua y granadas aturdidoras apara dispersarlos. Docenas de palestinos resultaron heridos en los choques.

Por otra aparte, un grupo judío de extrema derecha llamado Lahava encabezó una marcha hacia la Puerta con cientos de personas que coreaban “¡Árabes fuera!”. La demostración de fuerza respondía a videos publicados en la red social TikTok que mostraron a palestinos abofeteando al azar a judíos religiosos. En otros vídeos que parecían responder a esta tendencia, judíos agredían a árabes.

La policía empleó barricadas de metal para frenar a los manifestantes de ultraderecha a unos cientos de metros (yardas) de la Puerta. Más tarde, empleó cañones de agua, granadas aturdidoras y agentes a caballo para hacerles retroceder hacia el oeste de la ciudad, de mayoría judía.

Videos que circulaban por internet mostraron enfrentamientos más pequeños e incendios en otros puntos de Jerusalén.

La policía no especificó si los detenidos eran palestinos o judíos y no mencionó ningún caso concreto de violencia. Las autoridades no respondieron de inmediato a una petición de comentarios.

Israel capturó el este de Jerusalén en la guerra de los Seis Días en 1967 y lo anexionó a su territorio en un movimiento que no está reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional. Los palestinos quieren que Jerusalén Este sea la capital de su futuro estado. Esta ha sido una de las cuestiones más divisivas en el proceso de paz, que lleva más de una década estancado.

El periodista de The Associated Press Ariel Schalit en Jerusalén contribuyó a este despacho.