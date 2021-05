NUEVA YORK (AP) — Los investigadores que indagan las denuncias de acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, entrevistaron a funcionarios de condado a los que el “zar de la vacuna” presuntamente les llamó para sondear su apoyo al mandatario estatal.

The Wall Street Journal publicó el sábado que las pesquisas de la fiscalía general del estado entrevistaron por lo menos a tres ejecutivos demócratas de condado que afirman que Larry Schwartz les llamó para medir su lealtad al gobernador y saber si lo exhortarían a renunciar.

Un ejecutivo de condado se molestó por la llamada y se quejó ante la fiscalía general del estado, según artículos publicados en marzo en The New York Times y The Washington Post. El ejecutivo, que no fue identificado, tuvo miedo de que pudiera haber algún problema con la entrega de vacunas al condado si no dejaba entrever su apoyo a Cuomo, según el Post.

Otro ejecutivo de condado, Mark Poloncarz, del condado Erie, dijo al Journal que conversó con los investigadores el 30 de marzo y les dijo que no sintió que Schwartz tratara de presionarlo.

Los investigadores también hablaron con el ejecutivo del condado Suffolk, Steve Bellone, quien ha señalado públicamente que dijo a Schwartz que apoyaba una pesquisa independiente sobre la conducta de Cuomo y que Schwartz no mencionó las vacunas durante su conversación.

The New York Times informó previamente sobre el interés de los investigadores en las llamadas.

Schwartz reconoció haber llamado a ejecutivos de condado pero aseveró no haber incurrido en “nada malo” y negó que hubiera mencionado las vacunas durante esas conversaciones.

La fiscalía general estatal declinó hacer declaraciones. La oficina de Cuomo pidió a medios que se remitan a la declaración que Beth Garvey, abogada interina del gobernador, emitió sobre el asunto en marzo. En el documento, Garvey señaló que las acusaciones de que Schwartz actuó sin ética o contra los intereses de los neoyorquinos eran “evidentemente falsas”.

“Larry no mencionó la distribución de vacunas durante las conversaciones, jamás habría vinculado un apoyo político a decisiones sanitarias", subrayó Garvey. “Distorsionar el papel o intenciones de Larry para los titulares difama a un servidor público de décadas que lo único que ha hecho es ser voluntario de 24 horas desde marzo (de 2020) para ayudar a Nueva York a superar la pandemia de COVID”.