Patrulla Fronteriza detiene a madre y recién nacido en Texas

HOUSTON (AP) — Agentes de la Patrulla Fronteriza tienen detenidos a una mujer de nacionalidad cubana y a su hijo recién nacido desde el sábado, un día después de que dio a luz en un hospital de Texas, aunque se espera que sean liberados durante el transcurso del miércoles.

La detención por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) generó preocupaciones de que la mujer fuera recluida en una celda sin cama, alimento o el cuidado necesario que requieren la madre y el recién nacido, señalaron activistas. De acuerdo con las normas federales, la CBP debería liberar a la mayoría de los inmigrantes detenidos después de 72 horas, plazo que venció el martes.

Como ciudadano estadounidense, el recién nacido tampoco debería ser sujeto a una detención migratoria.

La CBP informó el miércoles que liberaría pronto a la madre y a su bebé, y que los procedimientos en la instalación Del Rio, Texas, se retrasaron debido al incremento de cruces fronterizos en los últimos días. The Associated Press retuvo la identidad de la mujer debido a que su familia teme que enfrente represalias en caso de que se le obligue a regresar a México.

Los mensajes de texto que envió la mujer a un miembro del grupo activista Every Last One demuestran que ella reportó que fue detenida la tarde del sábado, un día después de que dio a luz.

“No sabemos por qué lleva tanto tiempo ahí, no sabemos la condición en la que se encuentra, y no sabemos la condición en la que se encuentra el bebé”, dijo Amy Cohen, directora ejecutiva del grupo, antes de que la agencia confirmara que liberaría a la familia. Cohen dijo que el caso es “sumamente alarmante”.

Según la CBP, los agentes revisaron el estado de la familia a primeras horas del miércoles y ambos se encontraban saludables. Cohen y otros activistas aún no se han podido comunicar con la mujer después de su detención.

Agentes de la Patrulla Fronteriza atienden periódicamente reportes de mujeres que están por dar a luz —y en ocasiones ya en labores de parto_, aunque la agencia ha dicho que no tiene un registro de qué tan a menudo. La dependencia asegura que brinda un trato humano a las mujeres embarazadas y culpa a los contrabandistas de usar mujeres como señuelo. También ha declarado previamente que las leyes estadounidenses que garantizan la ciudadanía por nacimiento “podrían alentar a algunas a cruzar ilegalmente la frontera cuando están cerca de dar a luz”.

La CBP dijo en diciembre que las prioridades de sus agentes en situaciones de emergencia “son la preservación de la vida de todos a los que encuentran, sin importar su nacionalidad o antecedentes. El ejercicio de las leyes se vuelve secundario”.

En octubre pasado, la agencia separó a una hondureña de su bebé recién nacido poco después de dar a luz en San Antonio, según un reporte de Los Angeles Times. La mujer fue liberada posteriormente.

La cubana había intentado cruzar el Río Grande (Bravo) sin autorización en otras ocasiones y había sido expulsada de acuerdo con las políticas de salud pública que invocó el exmandatario Donald Trump. El presidente Joe Biden ha mantenido la medida en vigor, pero ha suspendido y ordenado revisiones de varios otros programas de Trump cuyo objetivo eran frenar el flujo de solicitantes de asilo y otros inmigrantes.

La Patrulla Fronteriza fue fuertemente criticada por su papel en la separación de familias de inmigrantes durante el gobierno de Trump y por las condiciones en que se mantenía a esas familias en sus instalaciones durante el aumento de cruces fronterizos de 2019.

Existen preocupaciones entre el gobierno y activistas de que los cruces ilegales puedan volver a incrementarse este año.

La CBP reabrirá una enorme instalación de carpas en el sur de Texas para el procesamiento a corto plazo de familias y menores que ingresaron al país sin compañía de un adulto. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que opera las instalaciones de detención a largo plazo de menores no acompañados, reabrirá un centro de emergencia en Carrizo Springs, Texas, a finales de este mes.