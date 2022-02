NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

of

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Ucrania no se ha dividido en tres, como asegura publicación

LA AFIRMACIÓN: Después de que Rusia firmó decretos en los que reconoce la independencia de Donetsk y Luhansk, dos regiones separatistas del este de Ucrania, esta nación se ha dividido en tres.

LOS HECHOS: El 21 de febrero, durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso, el presidente Vladimir Putin firmó decretos en los que reconoce la independencia de las dos regiones separatistas prorrusas ubicadas al este de Ucrania y ordenó a sus fuerzas armadas “mantener la paz” en esas zonas.

La reunión se llevó a cabo después de que la televisión transmitiera comunicados de los líderes separatistas, los cuales exhortaron a Putin a reconocerlos como independientes y a firmar tratados de amistad que contemplaran asistencia militar para protegerlos de lo que describieron como una ofensiva militar ucraniana en curso.

A raíz de eso en las redes sociales comenzaron a circular publicaciones en las que se asegura que Ucrania ya no es la misma nación.

“¡RUSIA FRENA EN SECO A LA OTAN. UCRANIA SE PARTE EN TRES ! FRACASO TOTAL PARA USA”, dice un mensaje de Facebook que está acompañado de un video.

En la grabación un conductor indica erróneamente: “ Ucrania ya no es Ucrania tal como la conocemos. Se acaba de dividir en tres ... Eso quiere decir que en la práctica Ucrania ha perdido territorio”.

Sin embargo, ni el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ni la comunidad internacional han reconocido que dichas regiones son ahora Estados independientes.

Federico Merke, profesor de política y economía internacional de la Universidad de San Andrés en Buenos aires, Argentina, explicó a The Associated Press vía telefónica que el hecho de que Rusia haya declarado la independencia de esas regiones no implica que vaya a ocurrir.

“Rusia está apoyando a las fuerzas separatistas en estas regiones con tropas rusas y ha reconocido la independencia de estas dos repúblicas, sí, pero es el único. Concluir que éstas ya son parte de Rusia o que son Estados independientes aceptados por la comunidad internacional es incorrecto, para eso falta mucho”, señaló Merke.

“Kiev tendría que decir ‘cedo esa región a Rusia’ y la mayoría de los Estados de las Naciones Unidas tendrían que estar de acuerdo”, agregó el especialista. “En estos momentos, si Rusia utiliza la fuerza militar en territorio ucraniano, violaría la soberanía de Ucrania y el principio de la resolución pacífica de los conflictos establecido por el derecho internacional”.

Veronica Ortiz, exdirectora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), concuerda con Merke. “No se podría dar así. El hecho de que tropas rusas estén entrando a estas regiones se considera la violación a un derecho internacional y el inicio de una invasión”, detalló a AP vía telefónica.

Ortiz explicó que esas dos regiones son parte de Ucrania pero han estado en disputa desde 2014 cuando sucedió la anexión de Crimea a Moscú. “No ha sido una zona muy pacífica efectivamente, pero siguen siendo partes de ese país y así está reconocido por la comunidad internacional y por Ucrania, por eso ahorita Estados Unidos y la UE están reaccionando”, comentó la analista.

El 21 de febrero, en un discurso después de hablar con los líderes mundiales, el presidente ucraniano dijo que su país mantendrá sus fronteras como están y llamó a las acciones de Rusia “una violación de la soberanía y la integridad territorial".

El mismo día, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en consonancia con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, informó que sigue apoyando plenamente la soberanía, la independencia y “la integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Video no muestra helicóptero disparando a casas en Ucrania, se grabó en México

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a un helicóptero ruso disparando en repetidas ocasiones contra hogares ucranianos el 24 de febrero.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La grabación se tomó en México hace poco más de cinco años.

LOS HECHOS: Una publicación asegura falsamente que un video muestra a un helicóptero ruso en Ucrania.

“¡DE ÚLTIMO MOMENTO! Mexicanos en Ucrania captaron impactante momento en el que un helicóptero ruso utiliza artillería pesada”, dice el mensaje que está acompañado de un video de 28 segundos.

Las imágenes muestran un helicóptero disparando sobre una zona habitacional en la noche. De fondo se escuchan voces de personas hablando en español. “La torreta del helicóptero, es calibre 50”, se alcanza a escuchar.

Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video en realidad comenzó a circular en las redes sociales el 9 de febrero de 2017. Usuarios de las redes sociales señalaron que fue grabado en México, específicamente en Tepic, la capital de Nayarit, estado ubicado en el oeste del país.

Esta grabación y otras que fueron captadas el mismo día, pero desde otros ángulos, fueron retomadas por medios de comunicación nacionales e internacionales.

En ese entonces la Secretaría de Marina informó que durante un enfrentamiento ocurrido el jueves 9 de febrero de 2017 elementos de la Marina abatieron a Juan Francisco Patrón Sánchez, también conocido como H2, presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva.

El 10 de febrero de 2017 la Secretaría publicó un comunicado en el que informó que fuerzas federales perseguían a los infractores y éstos los agredieron con armas de alto poder.

El documento detalló que “con el fin de disminuir el nivel de la agresión y reducir el peligro de bajas de civiles y fuerzas federales, éstas repelieron la agresión con apoyo de disparos disuasivos desde un helicóptero”.

El 24 de febrero tropas rusas lanzaron un amplio ataque contra Ucrania desde tres flancos, provocando explosiones durante la madrugada en Kiev, la capital del país, y otras ciudades.

El ejército ruso dijo haber atacado bases aéreas ucranianas y otros activos militares y no zonas residenciales. Según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso, el ejército empleaba armas de precisión para atacar bases aéreas ucranianas, activos de defensa antiaérea y otra infraestructura militar. “No hay amenaza para la población civil”, afirmó.

Las autoridades de Ucrania informaron que al menos, hasta el 24 de febrero, 40 personas habían muerto en lo que llamó una “guerra a gran escala” con ataques desde el este, el norte y el sur.

La AP reportó que mientras los civiles se amontonaban en trenes y automóviles para huir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los líderes europeos se apresuraron a responder, si no directamente en suelo ucraniano, con fuertes sanciones financieras contra Rusia y medidas para fortalecer sus propias fronteras.

— Abril Mulato

____

Foto no muestra ataque en Ucrania, corresponde a bombardeo en Gaza

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra la explosión de un misil lanzado por Rusia contra Ucrania este 24 de febrero.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Facebook incluye una imagen que muestra una explosión y humareda sobre edificios para afirmar falsamente que corresponde a los ataques lanzados por Rusia en contra de algunas regiones de Ucrania.

“Ha comenzado la guerra. Captan las primeras explosiones de Rusia en contra de Ucrania”, escribió el usuario que compartió la imagen.

Pero la foto no corresponde a los hechos ocurridos en Ucrania. En realidad, la imagen muestra ataques lanzados por Israel en la zona de la Franja de Gaza el 10 de mayo de 2021.

Al hacer reversiones de la foto en Google, AP encontró que la imagen fue capturada por el fotógrafo de la agencia de noticias francesa AFP Mahmud Hams.

La imagen aparece en reportes de medios internacionales del 10 de mayo de 2021 y en el banco de imágenes de Getty Images con crédito a Hams y la siguiente descripción: “Misiles israelíes detonan en la Franja de Gaza”.

De acuerdo con reportes de AP, el gobierno de Israel dijo en ese momento que lanzó los ataques en respuesta a misiles lanzados por milicianos del grupo extremista Hamas en contra de Jerusalén.

Benjamin Netanyahu, quien entonces se desempeñaba como primer ministro israelí, acusó a Hamas de cruzar una “línea roja” al atacar Jerusalén con misiles. Autoridades de salud indicaron que al menos 20 personas murieron en los enfrentamientos de ese día.

Tras el ataque de Rusia contra Ucrania registrado el 24 de febrero, líderes de Occidente condenaron la ofensiva militar rusa. Por ejemplo, Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), calificó el ataque ruso como “un acto de guerra brutal” y dijo que Moscú había hecho añicos la paz en el continente europeo.

— El periodista Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Fragmento de entrevista a presidente mexicano no fue eliminado

LA AFIRMACIÓN: Un fragmento de una entrevista concedida por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al productor de televisión Epigmenio Ibarra fue eliminado porque se escucha al mandatario hablar sobre cómo ejerce el control sobre la “opinión general” y medios de comunicación.

LOS HECHOS: Publicaciones en redes sociales muestran un fragmento de la entrevista concedida por López Obrador a Ibarra para decir equivocadamente que se escucha al mandatario hablar sobre el control que su administración ejerce sobre la “opinión general” y los medios.

Las publicaciones dicen que el fragmento fue eliminado por Ibarra del video de la entrevista que fue inicialmente difundida en el canal oficial de YouTube del presidente mexicano.

Pero, al revisar la versión completa de la entrevista difundida el 28 de mayo de 2020 en el canal de López Obrador en YouTube, AP corroboró que el fragmento no fue borrado del video original y que tampoco hablaba sobre su gobierno. Al escuchar la entrevista, AP comprobó que en realidad López Obrador se refería a un intercambio ocurrido a mediados del siglo XIX entre el político conservador Lucas Alamán y el presidente y dictador mexicano Antonio López de Santa Anna.

En esa parte de la charla, López Obrador hizo un recuento sobre los esfuerzos de Alamán para convencer a López de Santa Anna para que regresara al país tras haberse exiliado después de la derrota de México en la guerra contra Estados Unidos.

“Le escribe Lucas Alamán y le dice ‘venga, no se preocupe, porque nosotros manejamos la opinión general, porque después se empezó a llamar opinión pública, nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país’ y en efecto regresó Santa Anna”, dijo López Obrador sobre el retorno de López de Santa Anna a México en 1853.

Las publicaciones que circulan sólo incluyen la frase en la que habla sobre el control de los periódicos para decir incorrectamente que López Obrador se refiere a su gobierno.

En semanas recientes el presidente ha lanzado críticas a medios de comunicación nacionales e internacionales tras la difusión de una investigación que reveló el estilo de vida de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, en Estados Unidos.

En respuesta a las críticas de López Obrador a los medios de comunicación, líderes de opinión, organizaciones civiles y partidos de oposición han dicho que los constantes cuestionamientos a la prensa por parte del presidente impactan negativamente en la libertad de expresión en México.

— Marcos Martínez Chacón

___

Agencia mexicana no autorizó a empresa china explotación de litio

LA AFIRMACIÓN: Publicaciones en las redes sociales denuncian que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) autorizó que una empresa china explote la enorme reserva de litio que existe al norte de México.

LOS HECHOS: La COFECE aclaró que no tiene facultades para otorgar concesiones mineras, lo que corresponde a la Secretaría de Economía. El organismo explicó que sólo resolvió sobre la solicitud de concentración, es decir, una fusión regulada, entre las empresas extranjeras Ganfeng International Trading (Ganfeng) y Bacanora Lithium (Bacanora), las cuales desarrollan una planta para explotar el litio en México. Sin embargo, no cuentan con concesión para ese mineral.

Desde que asumió el poder, López Obrador ha insistido en que el yacimiento de litio descubierto en el estado de Sonora, en la frontera con Arizona, sólo será explotado por una compañía estatal.

Sin embargo, recientemente en las redes sociales ha estado circulando un video que dice: “COFECE entregó el litio a los chinos. No le avisaron a AMLO”.

El 15 de febrero, en su conferencia matutina, el presidente dijo: “La COFECE acaba de hacer algo que lo considero contrario al interés nacional. Puede ser legal, pero es un acto bastante riesgoso para nuestra soberanía: autorizaron que una mina de litio pasará a manos de una empresa de China sin informarle al titular del Ejecutivo, cuando es muy claro que existe una política de defensa de este recurso mineral”.

El presidente agregó: ”Y sin darnos cuenta, sin que nos informaran, autorizan que una empresa china explote el litio. Claro que nos estamos inconformando”.

Ante esto, la COFECE publicó un comunicado el 16 de febrero explicando que de ningún modo había dado una concesión a una empresa china para explotar el litio, sino que, en realidad, “únicamente resolvió sobre la solicitud de concentración entre las empresas extranjeras Ganfeng International Trading (Ganfeng) y Bacanora Lithium (Bacanora)”. La concentración implica una fusión de empresas regulada por la autoridad, a fin de evitar concentraciones que deriven en competencia inequitativa.

En su comunicado, la misma COFECE explicó que es la Secretaría de Economía la encargada de dar las concesiones para explotar un mineral, la cual no ha dado ninguna concesión para explotar este mineral.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

___

Ferrocarril no descarriló en vías inauguradas por presidente de México

LA AFIRMACIÓN: Un ferrocarril descarriló en las vías recién inauguradas por el presidente mexicano, que forman parte del nuevo corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que conectará a los puertos de Veracruz, en el Golfo de México, con Oaxaca, en el Pacífico.

LOS HECHOS: El tren no ha sido inaugurado por el presidente, quien sólo ha revisado avances de las obras. Autoridades explicaron que el incidente ocurrió en un tramo provisional de las vías pero no en la obra definitiva.

El accidente se produjo el pasado 19 de febrero en el estado de Oaxaca y sólo se registraron daños en tres vagones, sin que hubiera personas lesionadas o fallecidas. El accidente ocurrió en el estado de Oaxaca.

Tras el percance comenzaron a circular publicaciones en las redes sociales que aseguraban que el incidente ocurrió en un tramo recién inaugurado por López Obrador.

La AP contactó al área de prensa del proyecto, uno de los más importantes del actual gobierno, la cual compartió las declaraciones hechas en días pasados por su titular, Rafael Marín Mollinedo.

El funcionario explicó que el accidente ocurrió en tramos provisionales que permiten mantener la circulación de trenes privados, pero no en las vías definitivas. Y, como solución temporal, cada mes arman las vías durante dos o tres días para permitir el paso de los trenes mientras avanzan con las vías y durmientes definitivos.

“Hubo un pequeño descarrilamiento de los últimos tres vagones. Lo que pasa es que cada mes tenemos que armar las vías para que pasen los trenes, por tal motivo suspendemos los trabajos en la obra tres días. Las vías se van armando y los trenes pasan muy despacio y por diversos factores que ya estamos investigando, se dio el descarrilamiento de esos tres vagones... Fue un pequeño descarrilamiento, ya el tren fue alineado y se están colocando los nuevos durmientes”, se lee en la nota informativa difundida.

Además, López Obrador no ha inaugurado formalmente estas obras sino que ha realizado visitas para supervisar los avances. La última visita a este proyecto fue el 27 de noviembre.

El mismo video que circula asegura, en la foto de su portada, que el accidente está ligado con la construcción del Tren Maya. Sin embargo, se trata de una obra y vías distintas, pues éste se construye en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Mérida y Campeche.

— Rafael Cabrera

___

