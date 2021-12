CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Video no muestra incendio en almacén militar de vacunas en Italia

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra un incendio provocado en un almacén militar de vacunas contra el COVID-19 en Italia. Esto ocurrió después de que el gobierno italiano ordenó la vacunación obligatoria en el país.

LOS HECHOS: El video corresponde a un incendio registrado en un cuartel en Roma donde residen oficiales del cuerpo de los Carabinieri, una corporación policial con formación militar. El edificio no funciona como un almacén ni tampoco había vacunas contra el coronavirus en el sitio.

Una publicación que circula en Twitter dice falsamente que el video corresponde a un incendio provocado en un almacén militar de vacunas contra el COVID-19.

Ésta agrega erróneamente que el incendio en la supuesta bodega ocurrió después de que el gobierno declaró obligatoria la inoculación contra el coronavirus entre la población.

Pero un vocero de los Carabinieri dijo a The Associated Press que el sitio en el ocurrió el incendio el 15 de diciembre no es una bodega de vacunas sino en el cuartel Salvo D’Acquisto en Roma, donde residen oficiales del cuerpo policial que opera a nivel nacional en Italia.

El vocero agregó que en el sitio tampoco se aplican vacunas contra el coronavirus y que en el lugar hay un espacio de enfermería en el que sólo se atienden asuntos médicos de rutina.

Los hechos ocurrieron el día en el que entró en vigor una orden del gobierno italiano que declaró obligatoria la vacunación entre personal educativo, de agencias de seguridad, militares y cualquier funcionario del sector de la salud.

Previamente la orden de vacunación había sido aplicada sólo entre el personal médico y de asilos de ancianos.

La grabación que ha sido utilizada por usuarios en Twitter para diseminar desinformación corresponde a una transmisión del canal televisivo italiano iNews24 sobre el incendio en el cuartel.

En su transmisión, el canal no hizo mención de las medidas del gobierno para promover la vacunación ni lo hicieron otros medios italianos que reportaron sobre el incendio.

La descripción incluida por iNews24 en sus redes sociales dice que se trata del incendio en el cuartel, no de un hecho provocado por las medidas del gobierno en torno a la pandemia.

La causa del incendio no ha sido aclarada por las autoridades. En el siniestro una persona resultó herida.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Presidente mexicano no silenció a reportera de Instituto Electoral

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, silenciando a una reportera del Instituto Nacional Electoral (INE) en la conferencia del pasado 27 de diciembre.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook afirma falsamente: “Tomala!!! #AMLO (López Obrador) le calla la boca a reportera del INE por habladora- quiso salir corriendo de la mañanera y AMLO la paró en seco!!!”.

El mensaje acompaña un video en el que se muestra a López Obrador en conferencia de prensa. Al inicio de la grabación, el presidente está hablando y de pronto dice “Ahora. Siéntate, siéntate”.

Posteriormente se ve a una reportera cuestionando al presidente sobre el posicionamiento emitido por el INE luego de que el diputado del partido oficialista Morena y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, denunció a seis de sus consejeros por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Dicha acción legal tuvo lugar luego de que los consejeros votaron a favor de suspender la revocación del mandato de López Obrador prevista para el 10 de abril de 2022.

En septiembre de 2021 el Senado aprobó una reforma constitucional que permite convocar a los mexicanos a las urnas para que decidan si quieren o no que siga en el poder el presidente de la república.

Según lo establecido por la ley, el proceso de revocación de mandato procederá cuando sea solicitado por al menos 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores siempre y cuando corresponda a 17 de los 32 estados que representen también al menos 3% de la lista nominal de votantes. El resultado del referendo será vinculante sólo si participan al menos 40% de los electores.

El 17 de diciembre el Consejo General del INE pospuso temporalmente la consulta de revocación del mandato de López Obrador argumentando falta de presupuesto. Pero el 23 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al INE continuar con la consulta. Ese mismo día, Gutiérrez Luna presentó las denuncias contra los consejeros ante la Fiscalía General de la República.

En el video la reportera pregunta: “Ellos consideran que se les vulnera su independencia, que se les intimida. ¿Qué opina usted? ¿Se tiene que dirimir este asunto como un asunto penal o, bien, dejarse en la Corte que ya suspendió provisionalmente este acuerdo del INE?”.

El presidente por su parte responde: “Pues yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva, no penalizar nada”, comenta.

Posteriormente habló durante varios minutos sobre por qué la consulta de revocación de mandato debe llevarse a cabo.

The Associated Press revisó la grabación de la conferencia de prensa y confirmó que el presidente no le pide a la reportera, que no se identificó nunca como integrante del INE, que se siente o que se calle. Tampoco se ve a la periodista queriendo salir como se menciona en la publicación.

La primera parte del video en realidad muestra dos fragmentos de la conferencia del 16 de diciembre de 2021.

En el primero se muestra la respuesta que dio el presidente cuando un reportero lo cuestionó sobre la postura del gobierno mexicano sobre el cambio climático y las instituciones que trabajan para combatirlo.

En el segundo se ve a López Obrador, casi al inicio de la misma conferencia, asignando turnos a los reporteros para que éstos realicen sus preguntas. En algún momento le pide a un reportero que se siente y que podrá hacer su pregunta después de otras dos reporteras.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Autoridad electoral de México no ha confirmado aún la consulta de revocación presidencial

LA AFIRMACIÓN: El INE confirmó que realizará la consulta de revocación de mandato presidencial programada para abril de 2022 pues recibió alrededor de 10 millones de firmas de ciudadanos a pesar de que sólo se requerían poco más de 2,7 millones.

LOS HECHOS: El instituto aún no ha confirmado que se realizará la consulta, pues aún debe validar las firmas entregadas de manera electrónica y en papel. Además, se debe verificar que haya la representación necesaria a nivel estatal. El 4 de febrero se entregará el informe final al Consejo General del Instituto para saber si se cumplen o no los requisitos.

Las reglas que regulan la revocación de mandato establecen que, para realizar el ejercicio, se debe contar con poco más de 2,7 millones de firmas, las cuales deben representar el 3,5% del padrón electoral vigente y, además, deben haber sido recolectadas en al menos 17 de los 32 estados de México.

El 25 de diciembre venció la fecha para juntar las firmas. De los más de 10 millones de firmas, sólo 1,3 fueron recolectadas por una aplicación de celular mientras el resto fueron entregadas en formatos de papel.

Este proceso implica la verificación de que el ciudadano esté en la lista nominal vigente, que no se hayan usado identidades falsas o las credenciales de ciudadanos muertos o en prisión, que no haya duplicaciones y que hayan dado su firma de manera voluntaria, entre otros.

El 4 de febrero cuando se entregará el informe final de las firmas al Consejo General del INE, integrado por 10 consejeros y un consejero presidente, para determinar si se cumplieron los requisitos constitucionales para realizar la consulta nacional.

Sin embargo, en las redes sociales circulan publicaciones que dan por hecho la realización de la consulta, tomando como base que se entregaron más de 10 millones de firmas por encima de las 2,7 millones requeridas.

La consejera electoral, Claudia Zavala, dijo en conferencia hace unos días que se deberá corroborar que las firmas recolectadas a través de la aplicación no se dupliquen en las entregadas en papel.

El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, René Miranda, explicó: “Hay que ser muy cautos y claros, todavía la autoridad electoral no puede hablar de una cifra definitiva porque no se han aperturado (abierto) la totalidad de las cajas que se han recibido”.

La misma Suprema Corte ha determinado que la consulta de revocación de mandato es un “hecho futuro de realización probable”, pues depende que se cumpla el requisito de las 2,7 millones de firmas válidas.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Autoridad electoral de México no “suplicó” tras ser denunciado penalmente

LA AFIRMACIÓN: A través de un comunicado, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE de México, suplicó que no lo metieran a la cárcel luego de que el grupo parlamentario del partido oficialista Morena, lo denunció a él y a otros cinco consejeros del órgano electoral ante la Fiscalía General de la República (FGR).

LOS HECHOS: Luego de que el diputado del oficialista Morena Sergio Gutiérrez Luna presentó una denuncia penal ante la FGR contra los seis consejeros del órgano electoral que votaron a favor de posponer la consulta para la revocación de mandato, el INE publicó un posicionamiento de sus consejeros en el que expresó su preocupación ante las acciones legales emprendidas.

“Es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”, se lee en el documento publicado el 26 de diciembre.

Los funcionarios calificaron la acción legal de “injustificada y sin sustento jurídico” y agregaron que buscaba inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.

“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre ésta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, dice el comunicado. “En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.

Una publicación compartida en Facebook señala falsamente que Córdova está “arrepentido” y que “suplicó” que no lo metieran a la cárcel.

El mensaje acompaña un video donde un conductor dice que Córdova publicó un comunicado en el que el consejero “está haciendo una súplica para que no termine en la cárcel con los demás consejeros electorales que violentaron la constitución” y que habían propuesto suspender la revocación de mandato.

En la grabación se comparte una captura de pantalla del tuit con el comunicado que publicó Córdova. Pero ni el tuit ni el comunicado incluyen una “súplica” de Córdova.

El tuit de Córdova dice: “Las Consejeras y Consejeros del @INEMexico rechazamos las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. En democracia, las diferencias de criterio no deben ameritar la persecución política”. La publicación incluye el enlace al comunicado que se encuentra en la web del INE.

AP revisó el documento y no encontró ninguna solicitud por parte del presidente del instituto. Además, el comunicado no está firmado por Córdova únicamente, sino por los 11 consejeros electorales. Tampoco se hallaron reportes mediáticos u oficiales en donde Córdova pida no ser encarcelado.

Ahora que la denuncia ya ha sido presentada, la Fiscalía tendrá que decidir si la acepta y si es el caso deberá solicitar al Congreso el desafuero de los consejeros para que puedan ser juzgados.

— Abril Mulato

Actor contagiado de COVID-19 no había recibido tercera dosis de vacuna

LA AFIRMACIÓN: El actor español Antonio Resines fue ingresado a la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) tras contagiarse de COVID-19 a pesar de que ya había sido inoculado con tres dosis, lo que demuestra que las vacunas contra el coronavirus no funcionan.

LOS HECHOS: De acuerdo con un comunicado difundido por la familia, Resines sólo había recibido dos dosis de la vacuna.

El documento difundido por medios locales señala que el actor “había recibido sólo las dos primeras dosis de la vacuna y se encontraba a unos días de la cita para la tercera cuando dio positivo en Covid, lo que le impidió recibir la dosis de refuerzo”.

El 23 de diciembre medios de comunicación españoles reportaron que Resines, de 67 años, había sido ingresado a la UCI del hospital Gregorio Marañón, ubicado en Madrid, el 22 diciembre.

Los reportes señalaron que había sido internado por insuficiencia respiratoria aguda debida a una neumonía bilateral con pronóstico grave provocada por COVID-19 y que, de acuerdo con un comunicado del hospital, “se encontraba consciente, sin precisar ventilación mecánica invasiva y recibiendo tratamientos y oxigenoterapia a alto flujo”.

A raíz de esto, en las redes sociales usuarios antivacunas señalaron falsamente que el actor se había puesto tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que aún así se contagió y se enfermó gravemente sugiriendo que los fármacos no funcionan.

Pero la familia ya ha desmentido la información y también ha señalado que aunque sigue en la UCI, Resines continúa estable.

“Antonio Resines ha sido y sigue siendo un FÉRREO DEFENSOR de la vacunación para todo el mundo”, dijo la familia en el comunicado en el que también pidió no publicar “información que no esté contrastada”.

Cabe mencionar que Resines tiene afecciones subyacentes, pues padece de artritis psoriásica -una enfermedad autoinmune- y fue tratado por cáncer de colon y angina de pecho. El actor ha hablado de dichos padecimientos en distintas entrevistas con medios de comunicación.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 aumenta cuanto más afecciones subyacentes tiene una persona.

Según señalan los CDC, las personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) o que sufren de inmunodeficiencia primaria tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.

Desde hace varias semanas muchas naciones, incluidas Estados Unidos y México, comenzaron a exhortar a los adultos a recibir inyecciones de refuerzo para aumentar la inmunidad que puede disminuir meses después de la vacunación. Dichos llamados se intensificaron con el descubrimiento de la nueva variante ómicron.

— Abril Mulato

