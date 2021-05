of

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Rusia no ha ofrecido ayuda a México para investigar accidente en el metro

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de Rusia, a través de su presidente Vladimir Putin, analiza enviar a México un grupo de fuerzas especiales para ayudar en la investigación del accidente en la Línea 12 del metro, que dejó 26 muertos y al menos 91 heridos el 3 de mayo.

LOS HECHOS: Vladimir Putin expresó sus condolencias al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de un telegrama. No ofreció en ningún momento ayuda para investigar el accidente. El gobierno de la Ciudad de México es el responsable de realizar los peritajes y para ello contrató a la empresa noruega DNV.

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el accidente mientras un segundo peritaje independiente será realizado por expertos de la empresa DNV, anunció la alcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum.

Tras el accidente, diversos gobiernos enviaron sus condolencias a México. El 5 de mayo, Putin envió un telegrama al presidente mexicano en el que lamentó la tragedia.

“Reciba mis sinceras condolencias por las trágicas consecuencias del derrumbe de un puente del metro de la Ciudad de México”, dice el telegrama de Putin enviado al presidente de México.

Sin embargo, en las redes sociales circula un video que asegura que Rusia ofreció enviar “fuerzas especiales” para ayudar en la investigación, lo cual es falso.

“¡Rusia y AMLO ya tienen al culpable! Esto encontraron en escombros del tren”, dice el título de la publicación.

El mismo video muestra una edición al video de una cámara de seguridad que revela el momento exacto en el que ocurrió la caída de la estructura del metro.

El video original ha estado circulando en las redes sociales y no tiene sonido. Sin embargo, en esta publicación se editó el video y se insertó sonido que es falso, para hacer creer que era el estruendo del accidente.

La oficina de prensa de AMLO no respondió a una consulta de AP sobre la supuesta ayuda ofrecida por Rusia. El gobierno de la Ciudad de México confirmó que es la única autoridad responsable en la investigación del caso.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

___

Resultados preliminares de elecciones mexicanas no pueden ser alterados por Consejo Técnico

LA AFIRMACIÓN: El Instituto Nacional Electoral (INE) de México, presidido por el consejero Lorenzo Córdova, designó a seis especialistas para que puedan alterar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y así se pueda cometer fraude en las elecciones del 6 de junio.

LOS HECHOS: Los seis integrantes del Consejo Técnico Asesor (COTAPREP) sólo analizarán los datos del PREP y entregarán un informe final, pero la operación y control del mismo son exclusivos del INE. El PREP no son los resultados oficiales de la elección. El conteo de votos en las casillas cuenta con diversos mecanismos de protección de los que participan todos los partidos políticos.

En las redes sociales comenzaron a circular esta semana diversas publicaciones que aseguran que el INE contrató a un grupo de especialistas, supuestamente vinculados a grupos opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, el partido en el poder, para alterar el PREP y “robar” la elección del próximo 6 de junio.

Entre los seis integrantes del COTAPREP dos han sido señalados por las publicaciones: Sofía Ramírez, quien trabajó en Mexicanos Contra la Corrupción, una organización fundada por el empresario Claudio X. González, opositor al presidente López Obrador; y Sebastián Garrido, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien colabora en las revistas Nexos y Letras Libres, ambas fundadas por los escritores Héctor Aguilar Camin y Enrique Krauze, también críticos del actual mandatario.

Ambos son especialistas en análisis de datos y parte de sus trayectorias han sido suficientes para señalar que, supuestamente, planean hacer fraude con el PREP.

Sin embargo, las atribuciones de los integrantes del COTAPREP son limitadas, de acuerdo con respuestas entregadas a The Associated Press por el INE y documentos públicos.

En una tarjeta informativa, el INE dijo: “Desde 1997, el PREP del INE ha dado resultados confiables. Siempre se lleva a cabo una auditoría externa del Programa. Esta vez a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa. El control y desarrollo del PREP es responsabilidad única y exclusiva del INE. El COTAPREP no tiene ninguna injerencia en su manejo”.

Además, el INE informó: “El PREP se alimenta de las actas de escrutinio y cómputo que se generan en cada una de las 163,000 casillas que se instalarán en el país. La imagen de cada acta estará a disposición de todos en el PREP y se podrá verificar que cuentan con la firma de las y los funcionarios de casilla y de los representantes de los partidos políticos y sus candidaturas”.

Es decir, la elección cuenta con diversos candados que impiden la manipulación de los resultados de las casillas.

El PREP, como su nombre lo dice, da resultados preliminares. No sustituye el cómputo de votos, no es una encuesta de salida y no publica los resultados definitivos de la elección. El resultado final se da días después, cuando acaba el conteo de votos.

En los artículos 341 y 342 del Reglamento de Elecciones del INE, un documento público, están comprendidas las atribuciones del Consejo Técnico Asesor del PREP, en el cual queda claro que los integrantes no tienen acceso al manejo, control y proceso de datos. Ellos sólo analizan los resultados que arroja.

En su página web, el INE explica: “El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad y usando la tecnología más avanzada”.

Los datos que el PREP publica de cada casilla estarán acompañados de una fotografía del acta de la que fueron tomados. Es decir, habrá diversas copias del mismo documento como medida adicional para verificar que los datos publicados sean los asentados en el acta. La publicación de las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo, de las cuales tendrán copia los representantes de cada partido, son firmadas por los funcionarios de las casillas y por los propios representantes de los partidos, por lo que cada paso es avalado por los participantes de la elección.

Los funcionarios de casilla son ciudadanos elegidos al azar y capacitados por el INE, además de que cada partido tendrá representantes generales y de casilla autorizados para vigilar la elección.

— Rafael Cabrera

___

Expertos de Harvard no advirtieron que cohete chino caería en Puerto Rico

LA AFIRMACIÓN: Expertos de Harvard advirtieron que un cohete espacial chino fuera de control caería sobre el capitolio de Puerto Rico el 9 de mayo.

LOS HECHOS: Un experto de Harvard que rastreó el curso de los restos del cohete Larga Marcha-5B Y2 por la atmósfera dijo a AP que no existió ninguna advertencia de ese tipo, ya que Puerto Rico nunca estuvo entre los posibles sitios de impacto. Además, lo que reingresó a la atmósfera de la Tierra el 9 de mayo fueron escombros de un cohete, no una nave completa.

Los escombros del cohete portador Larga Marcha-5B Y2 de China volvieron a entrar en la atmósfera de la Tierra a las 10:24 de la mañana del domingo, hora de Beijing, y la mayoría de las partes se quemaron durante el proceso, dijo la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA).

La ubicación de la reentrada fue a 72,47 grados de longitud este y 2,65 grados de latitud norte, lo que indica algún lugar en el Mar Arábigo al oeste de las Maldivas.

La caída de restos del cohete chino que lanzó el núcleo de su futura estación espacial el 29 de abril, encendió el debate sobre los desechos espaciales. El administrador de la NASA, el exsenador Bill Nelson, dijo en una declaración al respecto que China incumple con los estándares responsables relacionados con los desechos, reportó AP.

En respuesta, el periódico Global Times -propiedad del órgano oficial del Partido Comunista Chino- dijo en un editorial del 10 de mayo que la reentrada en la atmósfera de escombros es una práctica realizada por “todas las potencias espaciales”, incluido Estados Unidos.

Una publicación que circula en Facebook dice que, antes del reingreso de los escombros a la atmósfera, expertos de Harvard advirtieron que el cohete chino caería en Puerto Rico, sobre el capitolio de la isla, ubicado en el barrio Viejo San Juan.

Pero, Jonathan McDowell, astrofísico del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica de la Universidad de Harvard, el principal experto de la institución que rastreó el reingreso de los escombros a la atmósfera, dijo a AP en un correo electrónico que no existió una advertencia de ese tipo.

“Puerto Rico nunca fue mencionado como un sitio de posible impacto. Costa Rica y Haití estuvieron en la trayectoria como ‘posibles’ sitios de impacto pero nunca más allá de eso”, escribió.

Por lo general, las fases del cohete que se desprenden en el proceso de lanzamiento vuelven a la atmósfera poco después, normalmente sobre el agua, y no llegan a entrar en órbita, reportó AP.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Gobernador mexicano no cedió ante crimen organizado; tampoco suplicó al presidente intervenir en su entidad

LA AFIRMACIÓN: Luego de que tres jóvenes fueron secuestrados y asesinados por el crimen organizado en el estado mexicano de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro se arrodilló ante “encapuchados” y “suplicó” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que interviniera.

LOS HECHOS: Tras darse a conocer el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes, el gobernador se manifestó a través de su cuenta de Twitter. Condenó lo sucedido, dio el pésame a las familias y señaló que su gobierno no se dejará intimidar. No mencionó al presidente en su publicación.

El 10 de mayo, Alfaro lamentó el asesinato de José Alberto, Ana Karen y Luis Ángel González Moreno, tres hermanos que fueron sustraídos de su hogar por un comando armado el viernes 7 de mayo y dos días después fueron encontrados sin vida.

“La violencia y el crimen organizado una vez más han pintado de luto a Jalisco. Lamento mucho el cobarde asesinato de Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto, reportados como desaparecidos el viernes pasado”, dijo el gobernador de Jalisco.

Alfaro agregó que la amenaza directa a su gobierno en una manta en donde encontraron los cuerpos de los jóvenes no va a intimidar a su gestión. “Es evidente que con estos ataques quieren someter al gobierno. No lo van a lograr”, sentenció.

El gobernador, considerado un férreo opositor de López Obrador, agregó: “Ojalá que todos entendamos que este es un golpe más de la delincuencia contra el pueblo de Jalisco. Ojalá que todos entendamos que el enemigo es el crimen organizado y que frente a ellos tenemos que estar unidos, sin mezquindades, sin politiquerías”, pero no hizo ninguna súplica ni al gobierno federal ni al presidente mexicano.

Un video que acumula más de 30.000 reproducciones y que se ha compartido ampliamente en Facebook dice incorrectamente que Alfaro se arrodilló ante encapuchados y suplicó a AMLO que intervenga en Jalisco.

Pero esto no es real. Cuando se pronunció Alfaro no dijo nada semejante. AP tampoco encontró registros en medios nacionales de que el gobernador hubiera hecho dicha solicitud a López Obrador.

Alfaro incluso puntualizó que daría seguimiento al “terrible” caso personalmente y que la fiscalía seguirá informando cada paso y avance de las investigaciones.

Aunque no fue en esta ocasión, dos meses atrás Alfaro señaló que la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal cuando -sólo el 28 de febrero- 13 personas perdieron la vida a manos del crimen organizado.

“De nuevo, nuestra ciudad sufrió un atentado que duele, que enoja, que roba la tranquilidad. Ayer 13 personas perdieron la vida en dos multi homicidios, a todas luces perpetrados por el crimen organizado”, dijo en Twitter.

Fue entonces cuando señaló que no podía hacer frente a la guerra contra el narcotráfico solo y exigió el apoyo de las autoridades federales: “Esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional”.

En ese entonces, Alfaro reiteró que los “delitos del fuero estatal” han disminuido. “En dos años logramos reducir a la mitad los delitos del fuero estatal y seguiremos haciendo nuestra parte pero, mientras sucedan este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que sólo hay una cara responsable”, dijo el gobernador.

Ante el reclamo del gobernador, el mandatario mexicano dijo que un mes atrás había hablado con Alfaro y que entonces le manifestó su compromiso de reforzar la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en ese estado lo que, aseguró, se estaba cumpliendo.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Guardia Nacional mexicana no encontró boletas electorales en operativo

LA AFIRMACIÓN: La Guardia Nacional mexicana encontró boletas electorales escondidas durante un operativo. Esto representa una victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al Instituto Nacional Electoral (INE).

LOS HECHOS: No hay reportes oficiales de que la Guardia Nacional haya encontrado boletas electorales abandonadas o escondidas en ningún estado del país recientemente. La fotografía que se utiliza para informar sobre el hallazgo apócrifo se tomó en 2019, en Wisconsin, Estados Unidos.

Hasta este 12 de mayo, AP no encontró ni reportes oficiales por parte del INE, de la Guardia Nacional o del gobierno federal que indiquen que la Guardia Nacional encontró boletas electorales abandonadas o escondidas como sugiere la publicación.

El 9 de mayo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, informó que había comenzado la distribución de boletas electorales, actas, listados nominales, cuadernillos, tinta indeleble y otros instrumentos que se usarán en las elecciones del próximo 6 de junio en 162.939 casillas.

Detalló que los encargados de distribuir los materiales son efectivos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

Días más tarde en Facebook se compartió una publicación que aseguraba incorrectamente que el mandatario mexicano acaba de ganar una batalla contra el INE al encontrar un paquete de boletas electorales.

El mensaje estaba acompañado de un video en cuya portada se podía ver la imagen del presidente, un grupo de uniformados marchando y una fotografía de un hoyo en la tierra con varios objetos alrededor como una hielera, un casco y un pantalón tipo militar.

Pero además de que no hay reportes oficiales que informen el falso hallazgo, las fotografías que acompañan la publicación no muestran ni a la Guardia Nacional ni un hoyo donde se encontraron boletas electorales mexicanas.

La primera imagen la tomó la fotógrafa Graciela López para la agencia de fotografía Cuartoscuro y muestra a elementos de la Marina durante el desfile militar del 16 de septiembre de 2019 durante el aniversario de la Independencia de México, no a la Guardia Nacional.

La segunda imagen del hoyo data de noviembre de 2019, cuando se detuvo a un hombre en Milwaukee, Wisconsin, por encontrarle una reserva de armas en un búnker subterráneo ubicado en una zona boscosa de Milwaukee. El arresto fue reportado por AP en su momento y retomado por otros medios estadounidenses.

Por otro lado, AP revisó el video entero y en ningún momento se menciona que la Guardia Nacional haya encontrado boletas electorales. Tampoco se muestra ningún tipo de evidencia que sustente dicha afirmación.

Córdova detalló que, durante las próximas dos semanas, los convoyes que transportan la documentación electoral, recorrerán 11 rutas desde la bodega central del INE por todo el territorio nacional, hasta llegar a las instalaciones de los 300 consejeros distritales electorales del instituto, siempre bajo la custodia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

El presidente del INE reconoció y agradeció la colaboración de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina que como cada vez que hay elecciones participan en la custodia de la documentación electoral.

Explicó que son ellos quienes garantizan la seguridad de ésta antes de ser entregada y utilizada en las casillas electorales que se instalan durante la jornada electoral y después de la elección, la resguardan y regresan a las bodegas de los consejos distritales del INE.

En los comicios federales de este año se renovará la totalidad de los asientos en la Cámara de Diputados. A nivel estatal se renovarán congresos locales, gobernaciones y alcaldías.

— Abril Mulato

____

Biden no canceló la oración en Estados Unidos

LA AFIRMACIÓN: El presidente estadounidense Joe Biden canceló la oración en su país.

LOS HECHOS: Biden emitió la proclamación oficial para conmemorar el Día Nacional de la Oración el 6 de mayo, como lo establece la ley de ese país.

A través de su sitio web, el 5 de mayo la Casa Blanca publicó una declaración oficial de Biden a través de la cual designó el 6 de mayo como el Día Nacional de la Oración.

En la proclamación, Biden declaró: “A través de nuestra historia, estadounidenses de muchas religiones y creencias han recurrido a la oración para obtener fuerza, esperanza y guía”.

“La oración ha nutrido un sinnúmero de almas y fortalecido movimientos morales -incluyendo las luchas esenciales en contra de la injusticia racial, trabajo infantil y la violación de derechos de estadounidenses con discapacidades-”.

En el texto, el presidente estadounidense reiteró que la Primera Enmienda de la constitución de ese país garantiza la protección de la libertad de expresión y religiosa, lo que incluye el derecho de todos los estadounidenses a la oración.

Biden agregó que la Ley Pública 100-307 establece que el presidente debe emitir anualmente una proclamación para designar el “Día Nacional de la Oración” el primer jueves de mayo, que este año correspondió al día 6.

Una publicación que circula en Facebook incluye una imagen en la que se afirma erróneamente que Biden canceló la oración en Estados Unidos.

Un texto en la publicación agrega que, por primera vez, el gobierno estadounidense prohibió orar en el Capitolio en Washington, D.C.

Pero, en su proclamación, Biden no emitió ninguna prohibición para orar. Al contrario, hizo un llamado a los estadounidenses de todos los credos a practicar la oración.

Aunque regularmente se organiza un evento en el Capitolio para conmemorar el “Día Nacional de la Oración”, el recinto legislativo está cerrado al público desde marzo de 2020 a raíz de las restricciones para prevenir los contagios de COVID-19. Por el cierre del recinto a visitantes el año pasado tampoco hubo un evento oficial para conmemorar la fecha.

Además, Biden ha reiterado en entrevistas y discursos que es un practicante del catolicismo y que acude a la iglesia con regularidad. Después de John F. Kennedy, Biden es el segundo presidente estadounidense practicante de esa religión.

— Marcos Martínez Chacón

___

