NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Ciudad de México (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

___

Imágenes no muestran el asalto al Congreso de Estados Unidos por partidarios de Trump

LAS AFIRMACIONES: Cinco imágenes que circulan en las redes sociales muestran las movilizaciones multitudinarias organizadas el 6 de enero por simpatizantes del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, alrededor del Capitolio en Washington, D.C.

LOS HECHOS: Dos de las cinco imágenes en la publicación sí corresponden a las protestas y disturbios del 6 de enero. Dos más corresponden a eventos distintos en la capital estadounidense en 2018 y 2020 y la quinta foto a una celebración por un triunfo deportivo en Cleveland en 2016.

El 6 de enero se registraron disturbios en al Capitolio de Estados Unidos, en la capital de ese país, durante protestas organizadas por simpatizantes del presidente Donald Trump.

Seguidores del mandatario irrumpieron en el recinto legislativo mientras se llevaba a cabo el proceso de conteo del Colegio Electoral que previamente había confirmado la victoria del presidente electo, Joe Biden, con 306 votos. Trump obtuvo 232, por debajo de los 270 necesarios para ganar la presidencia.

Desde que el 7 de noviembre The Associated Press y otros medios reportaron que, de acuerdo con el conteo de votos en los estados, Biden derrotó a Trump, el republicano y sus simpatizantes denunciaron sin evidencia que se había cometido un “fraude”. A partir de las denuncias infundadas, sus seguidores organizaron movilizaciones que culminaron con las violentas protestas del 6 de enero.

Aunque el proceso de confirmación en la sesión bicameral fue suspendido momentáneamente por los hechos violentos, el conteo de votos se reanudó y concluyó el 7 de enero con la certificación de la victoria de Biden.

Cuatro personas murieron en los disturbios en la capital de Estados Unidos, entre ellas una manifestante abatida por la policía. Tras los hechos violentos, el Departamento de Defensa estadounidense autorizó el despliegue de 6.200 elementos de la Guardia Nacional en la capital, reportó la AP.

Una publicación que circula en Facebook que incluye cinco imágenes afirma erróneamente que las multitudes en las fotografías muestran las movilizaciones del 6 de enero, pero sólo dos corresponden a las protestas de ese día. Una de ellas muestra a un grupo de manifestantes mientras suben por una barda que rodea la sede del Congreso estadounidense y la segunda muestra a una multitud de simpatizantes de Trump sobre la explanada del Monumento a Washington.

Las imágenes restantes corresponden a eventos distintos en años pasados. Una de ellas muestra a una multitud congregada en la zona del centro de Cleveland, Ohio, durante una celebración por el triunfo del equipo de basquetbol Cavaliers en 2016. Otra muestra la movilización masiva organizada el 24 de marzo de 2018 en Washington D.C. tras la masacre del 14 de febrero de ese año en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas.

La tercera fotografía muestra a elementos de la Guardia Nacional estadounidense frente a la Casa Blanca durante protestas organizadas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un oficial blanco el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, Minnesota.

— El periodista Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

Fauci, principal infectólogo de EEUU, no enfrenta cargos por traición

LAS AFIRMACIONES: Un fiscal especial nombrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una acusación criminal en contra del doctor Anthony Fauci, principal infectólogo en ese país, por traición a la patria, conspiración con el enemigo y fraude.

LOS HECHOS: The Associated Press no encontró indicios en registros judiciales ni periodísticos de que Fauci, miembro del Grupo de Trabajo del gobierno federal contra la pandemia de COVID-19, enfrenta una acusación criminal. Además, un vocero del Departamento de Justicia estadounidense dijo a la AP que la afirmación no es ni “remotamente factual”.

Durante la campaña presidencial el presidente Trump criticó en repetidas ocasiones a Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas estadounidense.

El 19 de octubre, por ejemplo, en una llamada con su equipo de campaña, Trump calificó a Fauci de “desastre”.

Incluso, al referirse a los científicos como Fauci que advertían sobre el riesgo de un repunte en el número de contagios en Estados Unidos, el presidente llamó a los expertos “idiotas”.

Las críticas de Trump contra Fauci se dieron mientras el presidente sostenía que Estados Unidos pronto superaría la pandemia de COVID-19, pese a que en ese momento los expertos alertaban sobre el riesgo de un repunte de contagios y hospitalizaciones.

El repunte sobre el que hablaban los científicos finalmente ocurrió en noviembre y diciembre, particularmente después de las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

Una publicación que circula en Facebook afirma erróneamente que un fiscal especial nombrado por Trump presentó una acusación criminal contra Fauci, que incluye cargos por traición a la patria, conspiración con el enemigo y fraude.

La publicación contiene un enlace a un texto en el sitio tierrapura.org, que previamente ha diseminado información falsa. El texto en ese portal también dice falsamente que los cargos fueron presentados después de que se encontró evidencia a través de intervenciones telefónicas de que Fauci conspiró con el expresidente Barack Obama para que el infectólogo le diera consejos equivocados a Trump sobre el manejo de la pandemia.

Pero Marc Raimondi, director interino adjunto de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia estadounidense, dijo a la AP en un correo electrónico que la afirmación en el texto no es ni “remotamente factual”.

En la página del Departamento de Justicia, en la que usualmente se dan a conocer los detalles de las acusaciones criminales presentadas por fiscales federales en contra de individuos, no existen registros de una acusación como la mencionada en la publicación.

Además, la atribución para nombrar a un fiscal especial a través del Departamento de Justicia recae en el fiscal general, no en el presidente.

Tampoco existen registros periodísticos de que el Departamento de Justicia haya autorizado el nombramiento de un fiscal especial para investigar al doctor Fauci por los delitos que menciona el texto.

Desde el inicio de la pandemia, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas sobre Fauci y Obama, como el que ambos conspiraron para crear el virus de COVID-19 en un laboratorio de Wuhan, en China, donde se reportaron los primeros casos del nuevo coronavirus.

— Marcos Martínez Chacón.

___

Vacuna de Pfizer contra COVID-19 no ha ocasionado muertes en México

LAS AFIRMACIONES: En el estado mexicano de Nuevo León, al norte del país, 33 personas murieron después de recibir la vacuna desarrollada por Pfizer y la empresa alemana BioNTech contra el COVID-19.

LOS HECHOS: Una vocera de la Secretaría de Salud federal dijo a The Associated Press que es “absolutamente falso” que hayan muerto 33 personas tras recibir las dosis de la vacuna. Además, el secretario de Salud estatal en Nuevo León informó recientemente que, de 1.950 vacunas aplicadas en el estado, sólo se registraron 13 casos de reacciones adversas “muy leves”.

El 23 de diciembre comenzaron a llegar a México las primeras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

El gobierno mexicano explicó que las primeras dosis serían aplicadas a personal médico encargado de atender a pacientes con COVID-19 al considerarse un grupo vulnerable por estar constantemente expuestos al nuevo coronavirus.

A partir del 24 de diciembre el gobierno federal inició el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 con las inoculaciones de médicos y enfermeras en un evento en la Ciudad de México.

En un mensaje transmitido por YouTube el 2 de enero, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que de 56.625 dosis que han llegado a México de esta vacuna se habían aplicado 32.824 a personal médico.

En su mensaje del 2 de enero, el presidente agregó que, a fines de enero, México contará con 1,4 millón de dosis y que, con estas vacunas, se concluirá el proceso de vacunación de los 750.000 médicos y enfermeras que atienden casos de COVID-19 en el país.

“Pensamos que no nos van a faltar las vacunas y esto va a ayudar mucho para salir de esta pesadilla, de esta crisis sanitaria, de esta pandemia que tanto dolor nos ha causado”, dijo el presidente en su mensaje.

Una cadena que circula en WhatsApp afirma falsamente que 33 personas murieron después de recibir la vacuna en Nuevo León, pero Judith Coronel, del departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Salud federal, dijo a AP en un mensaje de WhatsApp que es “total y absolutamente falso” lo que se afirma en la cadena.

Además, el secretario de Salud estatal en Nuevo León, Manuel de la O, informó en su conferencia de prensa diaria el 2 de enero que de las 1.950 personas vacunadas hasta ese día en el estado sólo se habían registrado casos de reacciones “muy leves”.

Los síntomas que presentaron las 13 personas que padecieron reacciones incluyeron dolor de cabeza y molestias musculares, dijo el secretario.

La cadena de WhatsApp también dice que en Nuevo León se registró recientemente un aumento del 76% en los contagios de COVID-19, pero ese porcentaje no coincide con los datos oficiales reportados por el gobierno estatal.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 3 de enero en Nuevo León se han reportado 125.340 contagios y 6.642 decesos por COVID-19, y aunque en los últimos días se ha registrado un aumento en los contagios, no ha existido un repunte del 76%, como afirma el mensaje que circula.

— Marcos Martínez Chacón.

____

Trabajadora de salud de Portugal no murió a causa de la vacuna contra el COVID-19

LAS AFIRMACIONES: Una trabajadora de salud del Instituto Portugués de Oncología, con sede en Oporto, Portugal, falleció dos días después de que recibió la vacuna contra el COVID-19 producida por el laboratorio Pfizer.

LOS HECHOS: El 30 de diciembre la trabajadora de la salud, identificada como Sonia Acevedo, de 41 años, recibió como otros empleados del Instituto Portugués de Oncología de Oporto la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.

El 1 de enero fue reportado su fallecimiento y en las redes sociales se han difundido noticias que daban a entender que la muerte fue causada por la vacuna.

El Instituto, en respuesta a un correo electrónico enviado por la AP, informó: “En cuanto a la muerte súbita, el 1 de enero de 2021, de un asistente operativo que trabaja en el Instituto Portugués de Oncología de Oporto (IPO Porto), la Junta Directiva confirma el evento y expresa el más sentido pésame a familiares y amigos”.

En un segundo párrafo, el Instituto rechazó que la muerte esté ligada a la vacuna: “La empleada recibió la vacuna anti-SARS-CoV-2 el 30 de diciembre y no informó efectos secundarios indeseables, ni en el momento de la inoculación ni en los días posteriores. Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que la causa de la muerte no está relacionada con la vacunación”.

El 31 de diciembre, el Instituto informó que en la primera fase se puso la vacuna a 538 trabajadores, que representan el 24% de la plantilla laboral.

A pesar de que la muerte, según la autopsia, no está ligada a la vacuna, hay publicaciones en redes sociales que afirman lo contrario: “Muere trabajadora sanitaria tras recibir la vacuna contra coronavirus”.

La vacuna de Pfizer es una de diversas inoculaciones que se están aplicando a nivel mundial para frenar el virus que causa el COVID-19, una pandemia que hasta ahora ha dejado más de 1,87 millón de muertos a nivel mundial.

— El periodista de la AP Rafael Cabrera verificó esta información.

____

Fotos no muestran a Nancy Pelosi celebrando Año Nuevo en Cuba

LAS AFIRMACIONES: Imágenes muestran a la legisladora federal estadounidense, Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, en un viaje a Cuba en Año Nuevo.

LOS HECHOS: Las fotografías datan de 2015 y muestran a Pelosi durante un viaje de una delegación de legisladores demócratas a la isla. Además, un vocero de Pelosi dijo a AP que la legisladora estuvo en Washington D.C. en Año Nuevo.

En febrero de 2015 Pelosi encabezó una visita de dos días a Cuba de una delegación de legisladores demócratas que incluyó reuniones con funcionarios y diplomáticos cubanos.

La delegación estuvo conformada por Pelosi y otros ocho legisladores de ese partido.

La visita, entre el 17 y el 19 de febrero, fue realizada dos meses después de que el entonces presidente demócrata estadounidense, Barack Obama, y el entonces presidente cubano, Raul Castro, anunciaron medidas para restablecer las relaciones entre ambas naciones, reportó AP.

La oficina de Pelosi dijo en ese momento que el viaje de los legisladores tuvo como objetivo dialogar con funcionarios cubanos sobre reformas económicas y acerca del comercio entre ambos países, de acuerdo con la AP.

Las actividades de la delegación incluyeron una reunión con el entonces vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien tres años después se convirtió en presidente de la isla. Díaz-Canel asumió el cargo después de la renuncia de Castro.

Una publicación que circula en Facebook afirma erróneamente que dos imágenes muestran a Pelosi en Cuba durante la celebración de Año Nuevo, pero éstas fueron capturadas por el fotógrafo de la agencia de noticias AFP, Yamil Lage, durante la visita a la isla de la delegación que Pelosi encabezó hace casi seis años, de acuerdo con reversiones de las imágenes hechas en Google.

Las descripciones de las imágenes disponibles en el sitio de la agencia noticiosa dicen que ambas fotografías muestran a Pelosi mientras arriba al Hotel Saratoga, en la zona conocida como La Habana Vieja, el 17 de febrero de 2015.

Además, Drew Hammill, jefe adjunto de la oficina de Pelosi, dijo a la AP en un correo electrónico que es “falso” que la actual líder de la mayoría demócrata en la Cámara baja haya viajado a Cuba para Año Nuevo.

“Ella ha estado en Washington, D.C.”, dijo en el correo.

Además, Pelosi encabezó la sesión del 3 de enero de la Cámara de Representantes en la capital estadounidense durante la cual asumieron sus asientos legislativos quienes fueron electos en las pasadas elecciones del 3 de noviembre.

— Marcos Martínez Chacón.

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck