Mujer policía francesa muere apuñalada en afueras de París

Michel Euler/AP

PARÍS (AP) — Una mujer policía francesa fue apuñalada fatalmente el viernes dentro de su comisaría cerca del histórico castillo de Rambouillet, en las afueras de París, y el atacante murió abatido a tiros por agentes en el lugar. Los fiscales abrieron una investigación por terrorismo en relación con el homicidio.

La identidad y el motivo del agresor no estaban claros de momento, informó un portavoz de la policía nacional a The Associated Press. La mujer policía era empleada administrativa de la estación y tenía 49 años de edad, dijo el portavoz.