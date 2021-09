Ministro griego se disculpa por declaraciones antisemitas

ATENAS (AP) — El flamante ministro de Salud griego ofreció disculpas el miércoles por declaraciones en el pasado que ofendieron a la comunidad judía, y afirmó su “respeto absoluto” por las víctimas del Holocausto y su oposición al antisemitismo.

El político de derecha Athanassios Plevris hizo las declaraciones a través de las redes sociales horas después que la Junta Central de Comunidades Judías de Grecia (KIS, por sus siglas en griego) expresó su consternación ante su nombramiento al gabinete el martes.

KIS había pedido a Plevris que se disculpara por declaraciones que hizo en 2009 como abogado defensor de su padre Constantinos Plevris, un ultraderechista acusado de incitar al odio racista y la violencia en un libro llamado “Judíos: toda la verdad”.

Según KIS, el ministro de Salud dijo entonces, con respecto a una alusión al campo de exterminio nazi de Auschwitz, “¿qué incitación es esta? ”¿Significa que a uno no se le permite creer y querer creer que ‘quiero exterminar a alguien’"?.

Plevris dijo que “comprende” las objeciones de KIS a sus declaraciones en la corte y que “discrepa plenamente” de las posiciones de su padre.

“Pero no quise insultar al pueblo judío, y si lo hice me disculpo”, dijo el abogado de 44 años. “Estoy seguro de que como... ministro de Salud, no dejaré el menor margen de reserva para quienes dudan de mi respeto por el Holocausto y verán que en ningún caso tengo sentimientos antisemitas”.

El nuevo ministro ingresó al partido gobernante de centroderecha Nueva Democracia en 2012, y anteriormente fue legislador de un partido de derecha populista. Ha dicho en reiteradas ocasiones que rechaza las posiciones políticas de su padre, que resultó absuelto en el juicio.

Plevris, quien se ubica a la derecha de la línea general de Nueva Democracia, recibió la cartera de salud, su primer puesto en el gabinete, en una reforma del gobierno el martes.