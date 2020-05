En esta foto del 28 de octubre de 2018, el actor Matt Damon espera el inicio de un partido de la serie mundial de beisbol en Los Angeles. En un programa de radio el miércoles 13 de mayo de 2020, el actor de Hollywood describió su cuarentena por el coronavirus en los campos de Irlanda como un "cuento de hadas". Damon se encontraban con su familia en en Dublín filmando la película de Ridley Scott "The Last Duel" cuando se impusieron las restricciones de viaje por la pandemia. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo) less