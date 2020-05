Manafort en prisión domiciliaria debido a coronavirus

WASHINGTON (AP) — Paul Manafort, el exjefe de la campaña presidencial de Donald Trump que más adelante fue condenado como parte de la investigación especial sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos de 2016, fue excarcelado de una prisión federal para cumplir el resto de su sentencia en arresto domiciliario debido a preocupaciones sobre el coronavirus, informó su abogado el miércoles.

Manafort, de 71 años, salió el miércoles por la mañana de FCI Loretto, un penal de baja seguridad en Pensilvania, de acuerdo con el abogado Todd Blanche. Manafort fue sentenciado a más de siete años en prisión.

Sus abogados le pidieron a la Oficina de Prisiones que le permitiera cumplir la sentencia en confinamiento domiciliario, argumentando que estaba en alto riesgo de contraer el coronavirus debido a su edad y padecimientos de salud preexistentes. Manafort fue hospitalizado en diciembre tras sufrir problemas cardíacos, dijeron entonces a The Associated Press dos personas al tanto del tema. Esas personas hablaron bajo la condición del anonimato por no estar autorizados a hablar del tema públicamente.

Manafort fue una de las primeras personas imputadas en la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller, que examinó la posibilidad de una coordinación entre el equipo de campaña de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.

Manafort, enjuiciado en dos tribunales federales, fue condenado en una corte federal en Virginia en 2018 y luego se declaró culpable en Washington. Fue sentenciado en marzo del año pasado e inmediatamente imputado de cargos estatales en Nueva York que podrían quitarle la posibilidad de un indulto presidencial. Los fiscales en Nueva York le acusaron de dar información falsa en una solicitud de un préstamo hipotecario.

En marzo y abril, el procurador general William Barr ordenó a la Oficina de Prisiones aumentar el uso de la prisión domiciliaria y acelerar la liberación de los reclusos de más riesgo ante el coronavirus. No hay casos confirmados de la enfermedad en FCI Loretto.

Una portavoz de la agencia dijo que más de 2.400 reclusos han sido trasladados a confinamiento domiciliario desde el 26 de marzo, cuando Barr emitió por primera vez su memorando, y más de 1.200 más están en proceso de ser liberados.

La salida de Manafort la reportó primero ABC News.

Su excarcelación se produjo en momentos en que activistas por los derechos de los reclusos y líderes del Congreso han presionado durante semanas al Departamento de Justicia para que deje salir a prisioneros para prevenir brotes en los penales. Argumentan que la directriz de salud pública de mantener una distancia interpersonal de 1,8 metros (6 pies) es casi imposible tras las rejas.

El secretario de Justicia William Barr ordenó a la oficina de prisiones en marzo y abril que aumentara el uso del confinamiento domiciliario y acelerara la excarcelación de prisioneros en alto riesgo, comenzando con tres prisiones identificadas como focos de coronavirus.

Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker en Washington y Michael R. Sisak en Nueva York contribuyeron a este despacho.