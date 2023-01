"M3gan" tiene sólido debut, pero no supera a "Avatar"

NUEVA YORK (AP) — La cinta de terror de Blumhouse “M3gan” obtuvo un increíble fin de semana de estreno, debutando con una recaudación de 30,3 millones de dólares, de acuerdo con estimados publicados por el estudio, al tiempo que “Avatar: The Way of Water" siguió con su dominio en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

La película de Universal Pictures “M3gan” sobre una muñeca robot construida para una pequeña luego de que sus padres fallecieron en un accidente automovilístico, ha superado todas las expectativas gracias a un gran revuelo y a los memes. Con esta cinta de bajo presupuesto protagonizada por Allison Williams, Blumhouse y el productor James Wan han creado el primer éxito de Hollywood del nuevo año, que probablemente dará lugar a una nueva franquicia de terror.

Las audiencias dieron a la cinta una puntuación de “B” en CinemaScore, aunque los comentarios —y una puntuación de 94% en Rotten Tomatoes— fueron más fuertes para el moderno y tecnológico giro de un thriller parecido a “Child's Play”. La recaudación internacional ascendió a 10 millones de dólares.

Pero mientras que “M3gan” atrajo a audiencias que acudieron a salas de 2D, las pantallas de otros formatos siguieron ocupadas por “Avatar: The Way of Water” de James Cameron. La secuela de tres horas de duración siguió en la cima de la taquilla de Estados Unidos y Canadá por cuarta semana consecutiva con una recaudación de 45 millones de dólares.

El espectáculo de ciencia ficción de Cameron ya superó los 500 millones de dólares domésticamente y los 1.700 millones de dólares a nivel internacional.

A continuación, las cifras estimadas por venta de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma Comscore. Las cifras definitivas se publicarán el lunes.

1. “Avatar: The Way of Water”, 45 millones de dólares.

2. “M3gan”, 30,2 millones.

3. “Puss in Boots: The Last Wish”, 13,1 millones.

4. “A Man Called Otto”, 4,2 millones.

5. “Black Panther: Wakanda Forever”, 4 millones.

6. “Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody”, 2,4 millones.

7. “The Whale”, 1,5 millones.

8. “Babylon”, 1,4 millones.

9. “Violent Night”, 740.000.

10. “The Menu”, 713.000.