Czarek Sokolowski/AP

BASE AÉREA LASK, Polonia (AP) — La OTAN no ve necesidad de modificar su nivel de alerta nuclear pese a las amenazas de Rusia, declaró el martes el secretario general de la alianza militar.

“Siempre haremos lo necesario para proteger y defender a nuestros aliados, pero no creemos que haya en estos momentos necesidad de alterar el nivel de alerta de las fuerzas nucleares de la OTAN”, indicó a The Associated Press el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.